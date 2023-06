SpaceX : Elon Musk se prépare déjà au prochain lancement de Starship cet été

La colossale fusée Starship de SpaceX, présentée comme la plus puissante jamais construite, pourrait être prête pour un nouveau lancement avant la fin de l'été, si l’on en croit les prédictions d’Elon Musk.

Le lancement initial du 20 avril de la fusée Starship a été un événement d’importance capitale qui avait été suivi par les fans d’espace partout dans le monde, mais tout ne s’était pas déroulé comme prévu. Le vaisseau avait rencontré de nombreux problèmes qui ont conduit à l'émission d'une commande d'autodestruction peu de temps après le décollage.

Néanmoins, la mission avortée a tout de même permis à SpaceX d’apprendre beaucoup de choses, ce qui était finalement le but principal. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé sur Twitter que l'entreprise visait désormais un nouveau décollage dans six à huit semaines, à la grande joie des passionnés de SpaceX. La prévision d'Elon Musk de six à huit semaines pour le prochain vol n'est pas tout à fait nouvelle. Il avait déjà mentionné un calendrier similaire lors d'une discussion sur Twitter Spaces le 29 avril, mais il reste maintenant à savoir si celle-ci est réaliste.

Le deuxième vol de Starship pourrait bien prendre du retard

Toutefois, ce calendrier pourrait être assez ambitieux compte tenu de l'ampleur des préparatifs nécessaires pour le deuxième vol. En effet, le premier lancement a considérablement endommagé le support de lancement orbital de Starbase, provoquant un large cratère et faisant voler des débris de béton. SpaceX travaille actuellement à la mise en place d'une plaque d'acier refroidie à l'eau sous le support afin d'éviter que de tels dommages ne se reproduisent, mais de tels travaux demandent beaucoup de temps.

En outre, SpaceX pourrait se heurter à des obstacles réglementaires, car une coalition de groupes environnementaux a intenté une action en justice contre l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis. Ces groupes affirment que les impacts écologiques et humains potentiels de Starship n'ont pas été correctement évalués avant que la licence de lancement ne soit délivrée. La capacité de SpaceX à procéder au prochain lancement dépendra de l'issue de cette bataille juridique.

L'attente du prochain vol de Starship dépasse les frontières de SpaceX et de ses fans, car la NASA attend avec impatience son succès. Avec des contrats substantiels en place, y compris un accord de 2,89 milliards de dollars pour utiliser une version d'atterrisseur lunaire de Starship, tout retard potentiel pourrait avoir un impact sur les ambitieuses missions Artemis de la NASA, qui devrait permettre à l’Homme de retourner sur la Lune au cours des prochaines années.