SpaceX : Elon Musk annonce que la fusée Starship décollera pour la première fois dès mars 2023

L’attente commence à devenir longue pour les fans de SpaceX. Les espoirs de voir décoller SpaceX pourraient enfin se concrétiser d’ici quelques semaines seulement, si l’on en croit Elon Musk.

Il y a plus d’un an maintenant, SpaceX avait réussi à faire atterrir le premier étage de sa fusée Starship avec succès. Cet exploit avait été précédé de nombreux tests infructueux qui s’étaient finis en explosions, mais tout portait à croire que l’entreprise allait rapidement assembler les deux étages pour tenter un premier vol orbital de sa fusée géante.

Cependant, les espoirs d’Elon Musk ont vite été refroidis après une série de retards dans l'obtention de l'autorisation de vol d'essai et la poursuite du développement et des essais des moteurs Raptor de nouvelle génération. Le PDG de SpaceX espérait faire décoller sa fusée qui emmènera l’humanité sur Mars à la fin de l’année dernière, mais il vient finalement de dévoiler un nouveau calendrier de lancement.

Starship ne décollera pas avant plusieurs semaines

Sur Twitter, en réponse à une folle rumeur qui annonçait un vol dès la fin du mois, Elon Musk a annoncé que son entreprise a une « réelle chance d’y arriver fin février », mais qu’une « tentative de lancement en mars semble très probable ». C’est donc désormais à la fin du premier trimestre de cette nouvelle année que nous pouvons nous attendre à voir Starship atteindre l’orbite terrestre.

Le premier étage Super Heavy B7 a quitté l'usine Starbase de SpaceX en mars 2022 et a été soumis à un flux continu de tests, de réparations, de mises à niveau et de nouveaux tests au cours des neuf mois qui ont suivi. Le dernier grand test autonome prévu est un tir statique complet avec 33 moteurs. Ensemble, les 33 moteurs Raptor 2 de B7 pourraient produire jusqu'à 7600 tonnes de poussée au niveau de la mer, faisant de Starship la fusée le plus puissante de l'histoire des vols spatiaux.

Il reste à voir si SpaceX sera capable d’honorer le nouveau calendrier annoncé par Elon Musk, puisqu’on le rappelle, ce dernier a été repoussé à de nombreuses reprises désormais. Cependant, maintenant que le premier étage utilise enfin les moteurs de dernière génération, tout semble prêt pour un lancement cette année.