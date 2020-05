SpaceX : comment suivre l’envol historique d’astronautes dans une fusée américaine

SpaceX procède ce soir au lancement de deux astronautes de la NASA dans l’espace, direction la station spatiale internationale. Un évènement historique pour l’entreprise d’Elon Musk et pour les États-Unis, qui n’avait pas envoyé d’hommes vers les étoiles depuis 9 ans. On vous explique comment suivre les préparatifs et le décollage en direct.

Ce mercredi 27 mai 2020 est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de SpaceX. En effet, l’entreprise d’aéronautique et d’aérospatiale d’Elon Musk procède ce soir au lancement de deux astronautes de la NASA dans l’espace. Bob Behnken et Doug Hurley doivent rejoindre la station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre.

Il s’agit du tout premier vol habité lancé par SpaceX. Et si cette date est importante pour la compagnie, elle l’est également pour les États-Unis d’Amérique. En effet, le pays de l’Oncle Sam n’avait pas envoyé d’hommes vers les étoiles depuis 9 ans. Le décollage de la fusée Falcon 9 est prévue à 22h33 heure française depuis le Centre Spatiale Kennedy de la NASA à Cape Canaveral en Floride.

Les deux hommes monteront à bord de la capsule Crew Dragon, qui sera ensuite détachée de la fusée une fois en orbite. Commencera alors un voyage de 19 heures pour rejoindre l’ISS. Les astronautes procéderont pendant le trajet à divers tests en vol manuel avant de s’amarrer à la station. Pour rappel, SpaceX se prépare depuis bientôt six ans à ce lancement.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7 — SpaceX (@SpaceX) May 25, 2020

Après 6 ans de travail, il est l’heure

Et bien évidemment, il a fallu passer par de nombreux échecs avant d’envisager sereinement d’envoyer des hommes dans l’espace. En 2019, une capsule Crew Dragon a explosé lors d’un essai et SpaceX a constaté à plusieurs reprises des dysfonctionnements sur les rétrofusées. En 2018, des fermiers ont découvert un morceau d’une fusée SpaceX sur une plage bretonne. Malgré tout, l’entreprise n’a jamais caché ses ratés, préférant les médiatiser et les appeler « des cadeaux » qui mènent à des équipements plus sûrs et mieux conçus. Apprendre de ses erreurs en somme.

Pour suivre cet événement historique en direct, vous pourrez vous rendre directement sur la chaîne Youtube de la NASA, ainsi que sur les sites officiels de la NASA et de SpaceX. Pour rappel, le lancement est à 22h33 mais le stream commence à 18h heure française. Les spectateurs pourront ainsi assister aux derniers préparatifs avant le vol.

