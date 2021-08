SpaceX se lance dans la publicité dans l’espace et n’accepte que les paiements en Ethereum

SpaceX a révélé son nouveau projet : afficher de la publicité dans l’espace. Plus précisément, la société va envoyer un panneau publicitaire dans les étoiles, dont le contenu sera ensuite diffusé en live sur la Terre. Tout le monde peut d’ores et déjà acheter ses pixels à condition de posséder de l’Ethereum.

SpaceX est certainement la société la plus éclectique d’Elon Musk. Cherchant initialement à développer des fusées capables d’atterrir après leur décollage, la firme s’est étendue dans domaines aussi variés que le voyage vers la Lune ou vers Mars et l’Internet par satellite via son offre Starlink. Ce n’est visiblement toujours pas assez pour l’entreprise, qui a annoncé ajouter une nouvelle corde à son arc. Cette dernière va être la première à proposer de la publicité dans l’espace.

À l’heure où quelques milliardaires se font la course au tourisme spatial, cette annonce peut paraître un brin désuète. Mais c’est sans compter sur l’ingéniosité humaine qui s’attache à investir n’importe quelle plateforme pour y faire la promotion de produits et services. SpaceX a donc décidé de rajouter les satellites à l’attirail. CubeSat, le nom du satellite qui diffusera la publicité, sera ainsi lancé en orbite autour de la Terre d’ici le début de l’année prochaine.

Même dans l’espace vous n’échapperez pas à la publicité

SpaceX s’est associé à la société canadienne Geometric Energy Corporation pour mener à bien ce projet fantasque. Les équipes ont redoublé d’ingéniosité pour rendre ce dernier possible. CubeSat sera certes muni d’un gigantesque écran, mais pas assez pour être visible depuis la Terre. Pour élargir la cible des publicités à d’autres personnes qu’une poignée de milliardaires en vacances, les deux entreprises ont mis au point un système de caméra accrochée à une sorte de perche à selfie. Celle-ci filme l’écran puis envoie les images aux QG de GEC, qui s’occupera de les diffuser en live sur YouTube.

Tout comme le satellite financé par les Dogecoin, cette « mission » repose également sur les cryptomonnaies. Pour afficher sa pub dans l’espace, il faut en effet acheter un pixel sous la forme de token, et ce, uniquement avec de l’Ethereum. Cinq tokens devront être configurés, correspondant aux axes X et Y du pixel, à sa luminosité, à sa couleur et à la durée de réservation. On ne connaît pas encore le prix exact du token.

« J’essaie de réaliser quelque chose qui puisse démocratiser l’accès à l’espace et permettre une participation décentralisée », a déclaré Samuel Reid, PDG de GEC. « Espérons que les gens ne gaspillent pas d’argent pour quelque chose d’inapproprié, d’insultant ou d’offensant. Il pourrait y avoir des entreprises qui veulent afficher leur logo… ou cela pourrait finir par être un peu plus personnel et artistique. Peut-être que Coca-Cola et Pepsi vont se battre pour leur logo. »

Source : Business Insider