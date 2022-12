Souris sans fil à moins de 20 € : la Logitech M705 Marathon est à son meilleur prix

Une souris sans fil dédiée à la Bureautique est proposée à son meilleur prix chez Amazon. La M705 Marathon de la marque Logitech est à moins de 20 euros seulement, dans le cadre d'une vente flash.

C'est donc au cours d'une vente flash à durée indéterminée que l'on peut avoir la Logitech M705 Marathon sous la barre des 20 euros chez Amazon.

Alors qu'on peut la trouver aux alentours des 30 euros sur d'autres sites e-commerce français, la souris sans fil de la marque suisse est vendue par le géant américain du commerce en ligne au prix exact de 19,90 euros. Pour information, cet article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Alimentée par deux piles de type AA et fournie avec un récepteur Unifying USB, la M705 Marathon de Logitech a la particularité de fonctionner avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS. Conçu pour les PC de bureau et les ordinateurs portables, l'accessoire proposé dans son coloris gris foncé dispose d'une forme ergonomique pour droitier et d'une roulette de défilement ultra-rapide. Garantie trois ans par le fabricant, la souris sans fil affiche des dimensions de 10.9 x 7.1 x 4.2 centimètres et un poids de 135 grammes.