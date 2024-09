Sortie de route pour Fiat qui arrête la production de la 500 électrique

Fiat, le constructeur automobile italien, a annoncé une pause dans la production de sa populaire 500e électrique. Cette décision intervient dans un contexte de ralentissement des ventes sur le marché européen des véhicules électriques.

La Fiat 500 électrique fait un véritable four, et le constructeur automobile a donc dû prendre la lourde décision de tout arrêter. La suspension de la production débutera le 13 septembre à l'usine de Mirafiori à Turin, en Italie, et devrait durer quatre semaines. Stellantis, la société mère de Fiat, a expliqué que cette mesure était « nécessaire en raison du manque actuel de commandes, lié aux profondes difficultés rencontrées sur le marché européen des véhicules électriques par tous les producteurs, en particulier les européens ».

Cette nouvelle intervient peu après le lancement de la 500e sur le marché américain, où elle n'a vendu que 204 exemplaires depuis le début de l'année. Cependant, les faibles ventes aux États-Unis n'étaient pas inattendues, compte tenu de la préférence du marché pour les véhicules plus imposants.

Fiat n’arrive vraiment pas à vendre sa petite 500e

Ce n'est pas la première fois que la production de la 500e est interrompue. Des arrêts similaires ont eu lieu plus tôt cette année et même fin 2023, reflétant les défis persistants du marché des véhicules électriques.

Face à ces difficultés, Stellantis prépare une version hybride de la 500, prévue pour 2025-2026 en Europe. L'entreprise investit également environ 110 millions de dollars dans l'usine de Mirafiori pour améliorer les performances de la batterie.

La 500e actuelle est équipée d'un moteur électrique de 117 chevaux et d'une batterie d'environ 37 kWh, offrant une autonomie estimée à 227 km selon l'EPA. Cependant, lors d'un test d'autonomie sur autoroute réalisé par Car and Driver, la 500e n'a parcouru que 193 km.

Cette pause de production s'inscrit dans un contexte plus large de ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe. Le mois d'août a enregistré une baisse de 33%, marquant le mois le plus lent depuis janvier 2023. Les analystes attribuent cette baisse à plusieurs facteurs, notamment le manque de clarté concernant les incitations gouvernementales et la faible valeur résiduelle des véhicules électriques.