Voitures électriques : les ventes faiblissent en Europe, le début d’une crise durable ?

En mai 2024, les ventes de voitures électriques ont baissé de 12 % en Europe. Cette baisse, influencée par divers facteurs, soulève des inquiétudes quant à la stabilité de ce nouveau marché.

Alors que l'Europe va imposer de nouvelles taxes sur les véhicules chinois pour protéger son industrie automobile, une récente enquête révèle que 29 % des propriétaires de VE envisagent de revenir aux voitures thermiques. En cause, leur temps recharge qui est trop long, ou de la peur de ne pas trouver un chargeur à temps. Ce contexte explique pourquoi le marché des voitures électriques ne progresse pas comme prévu.

En effet, lors du mois mai 2024, les ventes de voitures électriques ont subi une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'ACEA. Cette diminution contraste fortement avec la Chine, où les ventes sont stables avec 583 000 unités vendues sur la même période. En Europe, seulement 114 308 voitures électriques ont été immatriculées le mois dernier. La part de marché des VE est ainsi tombée à 12,5 %, contre 13,8 % en mai 2023.

Alors que le marché des véhicules électriques est en baisse, celui des hybrides non rechargeables a le vent en poupe

Ce recul des ventes de véhicules électriques s'explique principalement par la baisse enregistrée en Allemagne, où la suppression du bonus écologique a eu un impact significatif sur le marché. Leur part est passée de 17,3 % à 12,6 %. En revanche, des pays ont vu une progression avec la Peugeot e-208 en tête du classement. C’est le cas de la Belgique, où la part de marché a atteint 26,8 %, et de la France. Chez nous, ce chiffre est passé à 16,9 %, contre 15,6 % l'année précédente.

En parallèle, les voitures hybrides non rechargeables ont vu leur part de marché passer de 25 % à 29,9 % en Europe. Les immatriculations totales de voitures ont diminué de 3 % en mai 2024, bien que le marché ait globalement progressé de 4,6 % depuis le début de l'année. La baisse des ventes de voitures électriques peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont le coût élevé des modèles disponibles et l'incertitude concernant l'interdiction des voitures thermiques en 2035. De plus, il se pourrait que les utilisateurs attendent des modèles électriques plus abordables promis par plusieurs grandes marques comme Renault et Volkswagen pour inverser cette tendance.