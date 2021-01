Sony veut remplacer le décor des films et séries par des écrans, comme dans The Mandalorian

Sony a dévoilé deux nouveaux écrans dotés de la technologie Crystal Led : la série C et la série B. Ces derniers ont été développés spécialement pour l’industrie du cinéma et sont conçus pour créer des décors virtuels derrière les acteurs. Une technologie déjà utilisée par ILM pour la série The Mandalorian.

Pour tourner la série The Mandalorian, ILM a utilisé une technique intéressante pour faciliter la production tout en ne se limitant pas sur les décors. D’immenses écrans ont été utilisés derrière les acteurs, projetant en arrière-plan le désert de Tatooine ou les steppes stériles de Nevarro. Sony annonce aujourd’hui la commercialisation de deux écrans modulables reprenant le même principe.

Sony n’a pas attendu le CES pour annoncer la commercialisation des écrans série B et série C. Il s’agit d’écrans modulaires utilisant la technologie Crystal Led et spécialement conçus pour le cinéma. Le Crystal Led est une technologie connue depuis longtemps. La dalle est composée de micro-leds sans aucune couche supplémentaire. Une technique qui se rapproche de l’OLED mais qui apporte des avantages intéressants pour les tournages, comme une luminosité très élevée ainsi que de grands angles de vision.

La série B, idéale pour les tournages

Les deux écrans sont modulaires, et peuvent donc être assemblés pour augmenter la taille de l’affichage. La série C apporte un contraste très élevé (1 000 000 :1), idéal pour les panneaux d’affichage. La série B est elle spécialement conçue pour les besoins des tournages, avec une luminosité très élevée de 1800 cd/m², de grands angles de visions et surtout une technologie anti-reflets. Idéal pour créer des décors et surtout ne pas trahir le fait que les acteurs jouent devant un décor virtuel. Les deux écrans embarquent également un processeur X1 for Crystal LED de Sony, la technologie HDR ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. La firme n’a pas donné de prix pour ces deux produits, mais ils seront réservés aux professionnels.

A lire aussi – Disney+ annonce un spin-off de The Mandalorian sur Boba Fett en 2021

Utiliser des décors en studio ou des écrans n’est pas nouveau dans le cinéma. Mais l’évolution technologique permet aujourd’hui de démocratiser leur utilisation et surtout de la rendre invisible. S’il ne le sait pas, le spectateur ne peut se douter que les aventures du Mandalorien ont été filmées devant un écran géant et non dans un désert en décor réel. Regarder à travers un écran des acteurs jouer devant un autre écran, cela pourrait bien être l’avenir des séries et du cinéma.