Sony lance les Inzone M3 et M9, deux écrans gaming PC optimisés pour la PS5

Sony se lance dans le matériel de jeu gaming sur PC avec une nouvelle marque baptisée Inzone. La firme japonaise y intègre cinq premiers produits : deux écrans et trois casques avec micro. Tous ces produits sont destinés à être utilisés avec un PC, mais fonctionnent aussi parfaitement avec une PS5 avec qui ils bénéficient d’une synergie particulière. Le lancement est prévu dans le courant de l’été 2022.

Il y a encore quelques années, il était rare de voir Sony sortir de ses marchés de prédilection et lancer de nouvelles marques. Il y a Bravia. Il y a Xperia. Il y a Alpha. Il y a PlayStation. Et il y avait Vaio, avant que la gamme de PC portable soit vendue à un conglomérat japonais. Mais récemment, Sony s’engage sur des segments inattendus et sort de sa zone de confort. Nous l’avons vu en début d’année avec les Linkbuds, d’étonnants écouteurs TWS ouverts. Et c’est le cas aujourd’hui avec Inzone, sa nouvelle marque axée gaming PC.

Lire aussi – Samsung annonce le premier écran OLED 240 Hz pour PC portables

Oui, Sony « revient » sur le marché du hardware PC par le biais du gaming. Elle vient d’annoncer le lancement d’une marque appelée Inzone qui va chapeauter plusieurs gammes de produits. Au démarrage, nous retrouvons deux gammes : des moniteurs, sous la lettre « M », et des casques audio sans fil et avec micro, sous la lettre « H » (pour Headset). Aujourd’hui, Sony annonce ainsi deux moniteurs et trois casques. Et tous sont certifiés « Perfect for PlayStation 5 », comme les Bravia haut de gamme récentes. Ainsi, si vous jouez sur PS5 et non sur PC, vous êtes aussi concerné.

Deux moniteurs étudiés pour jouer sur PC… mais parfait pour la PS5

Commençons avec les moniteurs. Ils se nomment Inzone M3 et Inzone M9. Ils mesurent tous les deux 27 pouces. Mais ils ne partagent pas la même définition ni le même taux de rafraichissement. Le premier est Full HD+ @ 240 Hz et certifié DisplayHDR 400. Il couvre 99 % de l’échantillon de couleur sRGB. Le second est 4K @ 144 Hz et certifié DisplayHDR 600. Il couvre 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Les deux écrans profitent d’un taux de réponse de 1 milliseconde. Ils sont tous les deux certifiés Nvidia G-Sync et sont compatibles VRR (comme la PS5). Ils prennent en charge la fonction KVM Auto, pour contrôler deux PC avec un même duo clavier-souris. Enfin, avec une PS5, ils passent automatiquement en mode cinéma ou jeu selon le contenu qui est joué sur la console. Le Inzone M9 sera proposé à 1099 euros. Le prix du M3 n’a pas été communiqué.

Sony lance trois casques gaming avec son spatial 360°

Passons aux casques. Il y en a trois : Inzone H3, Inzone H7 et Inzone H9. Leurs prix s’échelonnent entre 100 euros pour H1 et 300 euros pour H9 (en passant par 230 euros pour le H7). Ces casques prennent en charge le son spatiale 360°. Le H3 est un casque filaire. Les H7 et H9 sont wireless. Ils sont compatibles charge rapide, offrant une heure de jeu après 10 minutes de charge. Enfin, le H9 propose la réduction de bruit active (avec un mode transparence). Une fonction qui grignote de l’autonomie, puisque le H7 fonctionne 40 heures sur une seule charge, contre 32 heures pour le H9. Leur lancement est attendu en juillet.