Sony dévoile le Xperia 1 VII : meilleur en photo, mais encore plus cher

Sans crier gare, Sony a dévoilé le 14 mai 2025 son nouveau smartphone haut de gamme : le Xperia 1 VII. Successeur du très bon Xperia 1 VI, ce nouveau téléphone haut de gamme voit sa fiche technique non seulement modernisée comme il se doit, mais aussi améliorée en photo. Des innovations bienvenues, mais qui vont peser lourd sur le prix d’achat du téléphone, puisque son prix subit une hausse. Explications.

Hier, alors que tous les yeux étaient rivés sur le Galaxy S25 Edge de Samsung, dont vous pouvez retrouver une prise en main dans nos colonnes, Sony a présenté un nouveau smartphone. Ce n’est pas une grande surprise dans la mesure où la marque japonaise attend généralement le milieu du printemps pour annoncer ses nouveaux Xperia. Et son identité n’est pas non plus une surprise : il s’agit du Xperia VII (à prononcer « Xperia mark 7 »). Il succède à l’excellent (mais pas encore parfait) Xperia 1 VI que nous avons testé en 2024.

Le Xperia 1 VII s’appuie très fortement sur son prédécesseur. Il en reprend donc une grande partie de la fiche technique. L’écran OLED 120 Hz et LTPO de 6,5 pouces, toujours au format 19,5/9e (Sony ayant abandonné le 21/9e avec le Xperia 1 VI). La batterie de 5000 mAh, toujours compatible charge rapide 30 watts et charge sans fil 15 watts. Le très bon module photo principal 48 MP, accompagné des mêmes modules selfie et téléobjectif. Les 12 Go de RAM. Les mêmes paliers de stockage. Les deux haut-parleurs stéréo. Le lecteur d’empreinte digitale sur la tranche. Le port jack. La certification IP68. Ou encore le tiroir de SIM extractible sans outil.

Sony a retravaillé l'équipement photo du Xperia 1 VII

Mais ce Xperia 1 VII apporte également quelques nouveautés intéressantes. D’abord, une mise à jour de la plate-forme, sans surprise : le smartphone profite du Snapdragon 8 Elite en lieu et place du Snapdragon 8 Gen 3. Nous sommes curieux de savoir quels sont les arbitrages de Sony à propos de la gestion de la puissance du SoC. Ce changement de processeur s’accompagne d’une petite mise à jour de la connexion Bluetooth, passant de la version 5.4 à la version 6.0. Le Xperia 1 VII pourrait même être le premier smartphone doté de cette norme à être commercialisé en France.

Deuxième grande nouveauté, le Xperia 1 VII adopte un nouveau module ultra grand-angle avec un capteur 48 MP, un autofocus à détection de phase et un objectif ouvrant à f/2.0. C’est désormais ce module qui prendra en charge les macros. C’est une bonne nouvelle. Ce capteur est plus grand que celui du Xperia 1 VI, mais il reste plus petit que le capteur 48 MP du module principal. Toujours en photo, Sony intègre de nouveaux outils alimentés à l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement la mise au point en vidéo et le cadrage. Parfait pour les cinéastes amateurs.

Sony allonge la durée de mise à jour d'Android de son Xperia 1 VII

L’IA s’invite aussi dans d’autres domaines du Xperia 1 VII, notamment dans l’audio : la fonction DSEE Ultimate s’en sert pour améliorer l’upscaling audio des sources en qualité standard. Nous nous attendons également à retrouver quelques fonctionnalités telles que Circle to Search ou Gemini Live intégré au système d’exploitation. Le Xperia 1 VII fonctionne avec Android 15 dès sa sortie de boite. Et Sony promet désormais 4 ans de mise à jour de l’OS et des patchs de sécurité. C’est un an de plus que précédemment. Mais c’est toujours moins que les recommandations européennes…

Le Xperia 1 VII profite donc de quelques changements stratégiques importants, notamment en photographie avec l’arrivée d’un module panoramique plus en phase avec l’ambition du téléphone. Une ambition assez élevée puisque le Xperia 1 VII est proposé à 1499 euros. Soit une hausse de 100 euros par rapport à son prédécesseur. C’est pratiquement autant qu’un iPhone 16 Pro Max et qu’un Galaxy S25 Ultra. Mais ce téléphone de Sony pourrait aussi être l’un des meilleurs pour le multimédia (jeu, film, musique). Reste à attendre le test complet pour le confirmer, ou non.