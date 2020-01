Sonos mettra à jour ses vieilles enceintes « le plus longtemps possible »

Face à une grogne persistante chez ses clients, Sonos revient sur ses décisions et annonce que les anciens systèmes audio bénéficieront de mises à jour aussi longtemps que possible pour corriger leurs bugs récalcitrants. Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera en revanche portée. En outre, leur compatibilité avec les nouvelles enceintes sera conservée.

Un système audio Sonos, cela se construit. Il faut d’abord un contrôleur central. Puis les enceintes de chaque pièce. Il faut également connecter l’ensemble aux différentes sources, que ce soit Internet pour les flux en streaming ou filaire pour les entrées (console, Box Internet) et les sorties (projecteur, téléviseur). Et compte tenu du prix de chaque élément, installer chez soi un ensemble de cette marque peut prendre plusieurs années. Si bien que de nombreux utilisateurs ont un système hétérogène avec des modules récents et d’autres… un peu moins récents.

Jusqu’à présent, Sonos développe le système d’exploitation de ses enceintes de façon homogène. Certes, les nouveaux modèles sont dotés de fonctionnalités que les autres n’ont pas. Toutefois, toutes les générations d’enceintes peuvent se connecter les unes avec les autres. Ce constat a été remis en cause depuis quelques semaines. Fin décembre, la firme mettait en place un programme d’échange visant à accélérer l’adoption des nouvelles enceintes par les anciens clients. En désactivant et rendant inutilisable leur anciens produits, même fonctionnels, les clients obtiennent une réduction pour en acheter un nouveau. Sept modèles étaient concernés. Indignation des consommateurs qui crient à l’obsolescence programmée. Premier taulé.

Les mises à jour seront finalement maintenues

Quelques jours plus tard, le 21 janvier, Sonos annonce la fin du support technique de certaines enceintes d’anciennes générations. La dernière mise à jour était alors prévue en mai 2020. Outre le fait que les anciens modèles ne recevraient plus de nouveau firmware pour corriger les éventuels problèmes logiciels, la compatibilité entre les générations ne serait plus assurée. En d’autres termes, les systèmes hétérogènes deviendraient, en partie, inopérables. Et invendables. Deuxième taulé.

Suite à ce nouveau levé de bouclier, Sonos a revu sa position. Patrick Spence, patron de Sonos, a publié le 23 janvier un message sur le blog officiel de son entreprise. Il explique avoir entendu les critiques vis-à-vis du planning de mise à jour des anciens modèles. Deux décisions ont été prises. La première : les mises à jour de sécurité et correctives seront maintenues « aussi longtemps que possible ».

Même si aucune nouvelle fonctionnalité ne sera poussée, ces mises à jour ne bloqueront pas l’utilisation des anciennes enceintes, notamment quand l’écosystème compte des modèles de générations différentes. Deuxième décision : la compatibilité est donc assurée. Il explique en outre que ses équipes travaillent sur une décorrélation du système afin de séparer ce qui concerne les mises à jour fonctionnelles des nouveaux modèles et l’interopérabilité avec les anciens. De sorte que la compatibilité sera toujours supportée.