Sonos force des utilisateurs à oblitérer leur enceinte en parfait état pour profiter d’une réduction

Sonos force les utilisateurs voulant profiter d’un programme de rachat à oblitérer logiciellement leurs enceintes – de quoi empêcher la revente de ces appareils alors même que ces dernières sont 100% fonctionnelles. Ces derniers profitent en échange d’une réduction de 30% sur l’achat d’une enceinte plus récente. La pratique indigne sur les réseaux sociaux.

Sonos propose en ce moment une opération assez étrange. Baptisé « Trade Up », le programme propose de « recycler » un appareil éligible pour profiter d’une coquette réduction de 30% sur l’achat d’un modèle plus récent. Le problème, c’est que pour profiter du programme, il faut mettre l’appareil en mode « recyclage » – un mode qui n’existe que sur les enceintes Sonos et qui désactive l’appareil de manière permanente et irréversible, même si celui-ci était en parfait état de fonctionnement.

Les conditions du programme stipulent en effet : « Votre appareil entrera en Mode recyclage après 21 jours. Ses données seront effacées et il sera désactivé de manière permanente afin de pouvoir être efficacement recyclé ». L’utilisateur ne doit même pas renvoyer son enceinte à Sonos où elle pourrait être reconditionnée. A la place, la firme propose dans un encadré vert avec un logo en forme de feuille très éco-friendly « d’apporter votre appareil désactivé à un centre local de recyclage de déchets électroniques agréé ».

Une pratique très dérangeante

Tout en ajoutant sans ciller « c’est une solution plus écologique que de l’envoyer à Sonos ». Or ce programme étrange n’a rien d’un geste pour l’environnement. En fait, le seul intérêt apparent de la marque de procéder de la sorte est de vendre – et de produire – encore plus d’enceintes. Alors même que le reconditionnement est de plus en plus préféré au recyclage consistant à détruire les appareils. Dans ce cas, en effet, de nombreux matériaux ne sont pas revalorisés, et la pratique génère donc des déchets toxiques finaux.

Alors que dans le cadre d’une réutilisation, il n’y a aucun déchets. Un aspect que ne manque pas de relever Ralph Waldo sur Twitter. Ce dernier travaille pour un recycleur. Il dénonce la pratique dans un thread très suivi sur twitter repris par nos confrères de 01Net tout en soulignant que la valeur de revente de certaines enceintes dépasse la remise proposée par Sonos. Or, pour ne rien arranger, certains utilisateurs activent par erreur le mode recyclage. Et comme le confirme Sonos sur twitter, il n’est alors plus possible de faire marche arrière – l’enceinte est condamnée.

Lire également : Les enceintes Sonos sont enfin compatibles Google Assistant en France

La découverte de ce programme et de ses conditions a scandalisé des milliers d’utilisateurs, forçant Sonos à se fendre d’une réaction maladroite : « Le Trade Up est un programme conçu pour aider les consommateurs intéressés par le passage à une génération plus récente de produits et expériences Sonos avec une réduction généreuse lorsqu’ils recyclent leurs anciens produits », s’est contenté de dire la marque dans un tweet.

Source : 01Net