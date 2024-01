Soldes : le casque gaming sans fil Roccat Syn Pro Air est à moitié prix !

S’il a un design bien atypique pour un casque Gaming, le Roccat Syn Pro Air n’en reste pas moins un excellent accessoire pour pouvoir jouer avec un son 3D immersif de qualité. Pendant les soldes, son prix est divisé en deux. C’est l’occasion idéale pour s’offrir un casque sans fil sobre et efficace.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Si la marque Roccat est plus connue pour ses produits d’entrée de gamme, elle a voulu créer avec le Roccat Syn Pro Air, un casque de très bonne qualité avec un son 3D convaincant. Et, bonne nouvelle, pendant les soldes, vous pouvez vous offrir ce casque à tout petit prix. En effet, normalement affiché à 135,99 euros, il bénéficie d’une promotion de 49% pour s’afficher à seulement 69,99 euros. Le casque est vendu directement par la Fnac et, pour ne rien gâter, vous avez la livraison gratuite. Que demande le peuple ?

Roccat Syn Pro Air : un casque gaming sans fil pas cher mais performant

Le casque gaming sans fil Roccat Syn Pro Air a un design à la fois très sobre mais qui ne renie pas pour autant son orientation jeux vidéo avec ses rétro-éclairages LED présents sur chaque oreillette. Pour le confort, les coussinets sont en mousse à mémoire de forme et ils permettent de garder ses lunettes pour jouer. Les tissus utilisés sont aussi respirants pour pouvoir garder le casque sur ses oreilles plusieurs heures sans problème.

Côté qualité audio, on profite de transducteurs 50 mm et de l’audio 3D qui permet de localiser précisément chaque son. De plus, la technologie Superhuman Hearing amplifie les sons cruciaux dans vos jeux pour ne pas vous faire surprendre par un ennemi. Sa connexion sans fil a été conçue pour limiter au maximum la latence tout en gardant une haute qualité sonore. Compatible PC, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch et Android, ce casque ne peut pas s’utiliser avec un câble, pas plus qu'en Bluetooth. Vous devrez obligatoirement utiliser le petit émetteur USB fourni avec le casque qui sert à faire fonctionner la connexion sans fil.

Par ailleurs, il est équipé d’un microphone qui offre une excellente captation de la voix et qui peut se désactiver d’un simple geste, en le relevant. Si vous le souhaitez, vous pouvez même le retirer complètement du casque quand vous n’en avez pas besoin. La batterie offre une autonomie convaincante de 24 heures et elle se recharge rapidement via USB-C.

À lire également : Retrouvez notre sélection complète de toutes les offres des soldes sur les ampoules connectées ici.