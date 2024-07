Soldes d’été Darty : jusqu’à -25% sur des barres de son Bose et Samsung !

Vous cherchez une barre de son de qualité à prix réduit ? Profitez de la deuxième démarque des soldes d'été Darty pour faire de bonnes affaires. Retrouvez ci-dessous notre Top 3 des meilleures offres avec des marques comme Samsung et Bose et des remises jusqu'à -25% !

Les soldes d'été chez Darty représentent une opportunité idéale pour s'équiper à prix mini. C'est le moment parfait pour les consommateurs en quête de bonnes affaires de profiter de réductions exceptionnelles sur une large gamme de produits. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience audio avec une barre de son de qualité, Darty propose des offres incontournables. Nous avons sélectionné pour vous un Top 3 des meilleures barres de son en promotion, afin de vous garantir une immersion sonore exceptionnelle à des prix imbattables et pour tous les budgets :

La barre de son Bose TV Speaker à 199,99€ au lieu de 269,99€ (-25% de remise)

La barre de son Bose SoundBar 600 à 399,99€ au lieu de 499,99€ (-20% de remise)

La barre de son Samsung Q-Series HW-Q995D à 990€ au lieu de 1199€ (-17% de remise)

3 barres de son pour tous les budgets et tous les besoins

Découvrir la barre Bose TV Speaker à -25%

La barre de son Bose TV Speaker, équipée de Bluetooth et Wi-Fi, offre une clarté sonore exceptionnelle grâce à son mode dialogue intégré. Ses deux haut-parleurs à plage étendue et son haut-parleur d’aigus central optimisent le rendu des voix, garantissant une intelligibilité parfaite de chaque mot. Facile à installer, elle se connecte à votre téléviseur via un câble optique inclus ou un câble HDMI (vendu séparément).

La fonction HDMI CEC/ARC permet de régler le volume avec la télécommande de votre TV, tandis que la sortie de veille automatique active l'enceinte dès qu'un signal audio est détecté. Compatible Bluetooth, elle permet de streamer de la musique sans fil en appuyant simplement sur un bouton de la télécommande. De plus, cette barre de son enrichit l’expérience de jeu en offrant un son spatialisé exceptionnel, rendant chaque action plus immersive. En somme, la Bose TV Speaker améliore considérablement la qualité sonore de votre téléviseur tout en étant simple à utiliser.

Découvrir la barre Bose SoundBar 600 à -20%

Pour les passionnés de cinéma, de télévision et de musique, la Smart Soundbar 600 de Bose transforme chaque visionnage en une expérience immersive. Compacte et élégante, cette barre de son de 69,5 cm de large et 6 cm de haut se glisse discrètement sous n’importe quel téléviseur ou se fixe au mur avec un support optionnel. Sa technologie Dolby Atmos® et TrueSpace™ dissocie instruments, dialogues et effets pour les répartir dans toute la pièce, créant une expérience sonore en trois dimensions, même avec des contenus non encodés en Atmos.

Dotée de cinq haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut, elle diffuse un son multidirectionnel, y compris au-dessus pour une immersion totale. La Smart Soundbar 600 est compatible avec le Wi-Fi®, Bluetooth®, Apple AirPlay 2, Spotify® Connect, et Chromecast, offrant une flexibilité de streaming incomparable. Le contrôle se fait par la voix grâce à Amazon Alexa intégré, la télécommande, ou l’application Bose Music, permettant une gestion simple et intuitive de votre divertissement.

Découvrir la barre Samsung Q-Series HW-Q995D 2024 à -17%

La barre de son Samsung HW-Q995D offre une expérience cinématographique immersive grâce à son système 11.1.4Ch et ses 22 haut-parleurs, incluant un central, quatre verticaux, quatre latéraux et deux en coin, pour un son à 360°. Dotée de la technologie Dolby Atmos et DTS, elle plonge les spectateurs au cœur de l'action avec un son surround 3D sans fil via Wi-Fi. Les enceintes arrière sans fil et le caisson de basse 8” sans fil accentuent les basses profondes pour une expérience home-cinéma complète.

Avec SpaceFit Sound Pro, la barre analyse et optimise le son en fonction de votre intérieur, tandis que Q-Symphony 3.0 synchronise les haut-parleurs de la barre avec ceux de votre TV pour une immersion totale. Équipée de HDMI 2.1 et 4K 120Hz, elle assure une expérience de jeu fluide sans décalage. Les intégrations Chromecast et AirPlay 2 permettent un partage instantané de votre musique, et le SmartThings Hub intégré vous offre le contrôle de vos appareils connectés.