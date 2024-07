Soldes d’été chez la Fnac : le Samsung Galaxy Book3 360, un PC portable à prix imbattable !

Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter des soldes d'été et d'une offre exceptionnelle : un PC portable Samsung avec 500€ de remise ! Découvrez tous les détails sur le Samsung Galaxy Book3 360 ci-dessous.

La période des soldes d'été est enfin arrivée et la Fnac frappe fort cette année avec des offres irrésistibles sur une large variété de produits. Parmi les offres les plus intéressantes, on retrouve le Samsung Galaxy Book3 360, proposé à un prix exceptionnel de 899,99 € au lieu de 1399,99 €, soit une réduction de -36% équivalente à une remise de -500 €.

Samsung Galaxy Book3 360 : Quesako ?

Le Samsung Galaxy Book3 360 se distingue nettement des PC portables classiques par plusieurs aspects innovants et technologiques. Ce modèle incarne la nouvelle génération de laptops hybrides, combinant la puissance d’un ordinateur portable avec la flexibilité d’une tablette.

Le Galaxy Book3 360 est équipé d'un écran tactile AMOLED de haute qualité, capable de pivoter à 360 degrés, ce qui permet une utilisation en mode ordinateur classique ou en mode tablette. Cette polyvalence est idéale pour ceux qui cherchent à maximiser leur productivité, que ce soit pour des tâches professionnelles, des activités créatives ou des moments de divertissement.

Sous le capot, le Galaxy Book3 360 embarque des composants de pointe. Il est doté d'un processeur Intel Core de dernière génération, garantissant des performances fluides et rapides, même pour les applications les plus exigeantes. La combinaison avec une RAM de 8 Go et un stockage SSD de 512 Go assure une réactivité et une capacité de stockage adaptées à tous les besoins.

Un autre point fort de ce modèle est son écosystème connecté. En tant que produit Samsung, le Galaxy Book3 360 s’intègre parfaitement avec d’autres appareils de la marque, tels que les smartphones Galaxy, les écouteurs sans fil Galaxy Buds, et les tablettes. Cette synergie permet une synchronisation des données et une continuité d'utilisation sans faille, facilitant la gestion des tâches quotidiennes.

