Soldes Darty : le Google Pixel 8A passe sous la barre des 500€ !

Rendez-vous dès maintenant chez Darty pour profiter d'une offre inratable pendant ces soldes d'été : le Google Pixel 8A est disponible avec une remise de -9% et il se retrouve exceptionnellement à moins de 500€ ! On vous dit tout ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Chez Darty, la deuxième démarque des soldes d'été bat son plein avec des réductions exceptionnelles sur une large gamme de produits. Pour cette occasion spéciale, l'enseigne met en avant des prix mini irrésistibles, dont une offre phare : le Google Pixel 8A bénéficie d'une remise de 50€, passant ainsi à 499€ au lieu de 549€.

Plus qu'un simple téléphone, un compagnon intelligent

Le Google Pixel 8A, c'est le smartphone qui va révolutionner votre quotidien avec son design coloré et sa puissance alliée à l'intelligence artificielle. Vous allez adorer l'incroyable module photo Pixel, propulsé par l'IA de Google, qui rend chaque cliché éblouissant. Fini les photos de groupe ratées grâce à la fonction Meilleure prise : même si quelqu'un cligne des yeux, vous pouvez combiner les meilleures parties de plusieurs photos pour un résultat parfait.

Et ce n'est pas tout ! Avec la Gomme magique audio, vous pouvez dire adieu aux bruits gênants dans vos vidéos. Les bruits de moteur ou de vent ? Disparus ! En quelques gestes, la Retouche magique vous permet de modifier l'arrière-plan de vos photos ou d'effacer des objets indésirables.

Vous en avez marre des photos floues ? L'Anti-flou de Google Photos vient à votre rescousse pour corriger les images manquant de netteté, même celles prises il y a longtemps. L'Éclairage portrait élimine les ombres trop marquées pour des portraits toujours flatteurs. Et pour les amateurs de photos nocturnes, le mode Vision de nuit capture des clichés incroyables, même dans des conditions de faible luminosité.

Le Google Pixel 8A excelle aussi avec son Real Tone qui sublime toutes les carnations et son Zoom haute résolution pour des détails impressionnants, même de loin. La vie quotidienne devient plus simple avec l'IA de Google : appels, listes de tâches, et planification sont facilités. Une fonctionnalité pratique est l'option Entourez pour chercher : tracez un cercle autour d'une image ou d'un texte pour obtenir des informations instantanément.

La traduction instantanée est aussi un atout majeur, vous permettant de comprendre les panneaux et menus étrangers en un clin d'œil. Et pour ceux qui en ont assez des appels indésirables, le filtrage d'appels de l'Assistant Google vous protège, tandis que la Clarté du son de l'interlocuteur assure des conversations téléphoniques limpides en réduisant les bruits ambiants.

Le Google Pixel 8A est donc bien plus qu'un simple téléphone, c'est un compagnon intelligent qui rend chaque journée plus agréable et chaque interaction plus fluide.