Snapdragon 6 Gen 1 : Qualcomm pourrait révolutionner les smartphones d’entrée de gamme avec ce nouveau processeur

Qualcomm se serait décidé à changer le nom de ses processeurs d’entrée de gamme, harmonisant ses appellations. Le futur SoC serait présenté sous le nom Snapdragon 6 Gen 1. Une fuite nous donne aussi un aperçu de ses capacités.

Qualcomm cherche actuellement à harmoniser et simplifier les noms de ses processeurs pour les rendre moins compliqués pour le grand public. La prochaine gamme à en bénéficier serait les Snapdragon 600, avec un futur produit qui serait nommé Snapdragon 6 Gen 1.

Qualcomm a déjà commencé à harmoniser ses gammes il y a quelques temps. Son SoC haut de gamme de 2022 s’appelle ainsi le Snapdragon 8 Gen 1, remplaçant le Snapdragon 888. Même chose pour son SoC milieu de gamme, qui est maintenant désigné sous le nom Snapdragon 7 Gen 1. La suite est donc logique.

Le Snapdragon 6 Gen 1 livre ses premiers secrets

C’est le célèbre leaker Evan Blass qui a vendu la mèche concernant le Snapdragon 6 Gen 1. Il ne s’est d’ailleurs pas arrêté là, puisqu’il a carrément partagé la fiche technique de ce nouveau SoC sur les réseaux sociaux. Comme on peut le voir, il serait cadencé à 2,2 GHz au maximum, serait accompagné par un GPU Adreno non nommé et pourrait embarquer jusqu’à 12 Go de RAM.

On voit aussi des améliorations au niveau de l’appareil photo, puisque ce processeur pourrait être compatible avec un APN de 48 mégapixels et serait capable de filmer en 4K HDR. C’est une amélioration majeure par rapport au précédent SoC de la gamme (le 695) qui était limité à du 1080p/30 FPS. D’autres petites choses appréciables sont aussi présentes dans la fiche technique, comme la compatibilité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou encore la présence du Wi-Fi 6E.

Concrètement, cela va permettre aux constructeurs qui choisissent Qualcomm d’avoir plus de liberté quant à la conception de leurs téléphones d’entrée de gamme. Ces derniers pourraient apporter toutes les fonctionnalités listées, tout en restant très abordables. Le marché de la téléphonie s’axe de plus en plus vers ce type de produits qui, s’ils sont tout de même moins avancés techniquement que les hauts de gamme, se montrent tout à fait corrects et proposent des technologies intéressantes.

Il ne reste qu’à attendre l’annonce officielle de la part de Qualcomm.