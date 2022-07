Snapchat : une panne mondiale touche l’application, les serveurs sont HS

Depuis ce mardi 12 juillet 2022 en fin d'après-midi, Snapchat est visiblement victime d'une panne importante. Les plaintes commencent à se multiplier sur Twitter et sur le site DownDetector. D'après les témoignages, l'appli se ferme toute seule lors de la connexion à votre compte. Par ailleurs, ces problèmes toucheraient particulièrement les utilisateurs détenteurs de plusieurs comptes.

Après la panne Instagram qui a secoué Internet il y a six jours, c'est au tour de Snapchat d'être KO. En effet, le réseau social est hors-service depuis la fin d'après-midi de ce mardi 12 juillet 2022. Les plaintes se multiplient actuellement sur Twitter et sur le site Down Detector.

Sur la plateforme qui recenses les pannes des services les plus populaires, les signalements sont montés en flèche depuis 14h et depuis le pic ne cesse de grimper. A l'heure actuelle, nous sommes à plus de 4000 signalements.

Snapchat est hors-service, impossible de se connecter

D'après les témoignages des utilisateurs, l'application se ferme toute seul lors de la tentative de connexion. De fait, impossible d'accéder aux services. Par ailleurs, les utilisateurs détenteurs de plusieurs comptes seraient davantage impactés par ces soucis, avec l'impossibilité de se connecter à leur profil principal et secondaire.

Visiblement, les serveurs de Snapchat rencontrent actuellement des difficultés, et la connexion et la réception des messages sont les principales fonctions touchées. Il y a une heure, les équipes techniques de Snapchat ont fait savoir qu'elles étaient au courant du problème, assurant au passage qu'elles travaillaient sur un correctif.

Néanmoins, difficile de savoir quand les services reviendront à la normale. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations sur l'origine de cette panne. En attendant, une solution de fortune semble fonctionner dans de rares cas. Il suffirait de vider le cache de l'application.

Sur iOS, il faut maintenir la pression sur l'icône de l'application, puis de cliquer sur Infos. Faites glisser le menu jusqu'à l'onglet Stockage et videz le cache.

Faites glisser le menu jusqu'à l'onglet et videz le cache. Sur Android, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans l'onglet Applications. Cherchez maintenant Snapchat dans la liste, puis cliquez sur Stockage pour vider le cache.

Et vous, rencontrez-vous des problèmes pour vous connecter à Snapchat ? Dites-le-nous dans les commentaires.