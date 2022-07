Panne Instagram : plus de DM, écran noir, le réseau social plante totalement

Depuis ce mardi 5 juillet 2022, Instagram est victime de nombreux problèmes techniques, entre DM qui ne s'affichent plus, des stories qui ne s'actualisent pas et des écrans noirs. Malgré la publication d'une mise à jour, les utilisateurs rencontrent toujours des soucis.

Si vous êtes un fervent utilisateur d'Instagram, vous luttez probablement pour faire fonctionner l'application depuis ce mardi soir. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. En effet, le réseau social souffre de nombreux problèmes techniques depuis ce mardi 5 juillet 2022, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, ces soucis n'ont toujours pas été réglés.

Comme on peut le constater sur le site Down Detector, le nombre de rapports est toujours important, avec des pics signalées mardi soir et ce mercredi matin. Ces problèmes sont survenus au même moment où Facebook Messenger rencontrait également des difficultés. Et si la situation est résolue du côté du service de messagerie instantanée, c'est encore loin d'être le cas sur Instagram.

A lire également : Instagram – un bug fait revoir les mêmes Stories en boucle

Instragram est HS, la 1er mise à jour ne change rien

À en croire les nombreux témoignages des utilisateurs, les bugs rencontrés sont divers et variés. Certains reçoivent les mêmes messages en boucle, tandis que pour d'autres, il est tout simplement impossible d'envoyer ou de recevoir des DM. Dans le pire des cas, l'appli ne se lance plus du tout, se contentant d'afficher un simple écran noir.

Pourtant, il y avait bonne espoir que la situation s'améliore rapidement, puisque les équipes techniques d'Instagram ont publié une mise à jour sur le Google Play Store et l'App Store. Si ce correctif a fonctionné pour certains, ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Il suffit de consulter sur Twitter le hashtag en tendance @Instagramdown pour constater l'ampleur des dégâts.

Nous profitons d'ailleurs de cet article pour vous alerter contre des comptes qui promettent de “réparer votre application” contre des sommes d'argent. Il s'agit bien évidemment d'une arnaque. Malheureusement, il n'y pas vraiment de solution de contournement. Le mieux est à faire est de prendre son mal en patience et d'attendre le déploiement d'un nouveau patch. Surveillez régulièrement la page de l'appli Instagram sur le Google Play Store et l'App Store afin de vérifier si un correctif est disponible en téléchargement.