Snapchat travaille sur une nouvelle formule payante baptisée Snapchat Plus

Comme Twitter ou Instagram, Snapchat envisage à son tour de d'intégrer une formule payante. Baptisée Snapchat Plus, ce service par abonnement permettra de profiter de certains contenus et fonctionnalités exclusives et supplémentaires.

Depuis la mise en place du système anti-suivi publicitaire d'Apple sur iOS 14.5, de nombreux réseaux sociaux et applications ont dû revoir leur stratégie économique, pour compenser les pertes de revenus liés à cette fonctionnalité. Ce fut le cas d'Instagram, qui permet à des créateurs de contenus de fixer un abonnement payant pour que les abonnés accèdent à des expériences exclusives.

Twitter a également lancé de son côté Twitter Blue, un abonnement mensuel payant qui offre des fonctionnalités premium. Et tandis que Snapchat va intégrer des publicités dans les stories des stars, il était attendu que le réseau social opte aussi pour une formule payante.

Snapchat veut aussi lancer sa formule payante

Ce sera bel et bien le cas comme le révèlent nos confrères de The Verge. En effet, Snapchat effectue actuellement des tests internes pour un abonnement payant baptisé Snapchat Plus. Visiblement, on retrouvera ici l'idée de fournir aux utilisateurs un accès anticipé et exclusif à des fonctionnalités et des contenus.

Voici ce qu'a déclaré Liz Markman, porte-parole de Snapchat, dans les colonnes de The Verge : “Nous procédons à des tests internes préliminaires de Snapchat Plus, un nouveau service d'abonnement pour les Snapchatters. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première avec nos abonnés, et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté”.

Selon les captures d'écran publiées par le développeur et leaker réputé Alessandro Paluzzi, Snapchat Plus permettait d'épingler un ami en tant que Meilleur Ami (BFF dans la langue de Shakespeare), d'accéder à des icônes exclusives, de voir qui a revu vos stories ou encore de voir les lieux visités par vos amis (à condition qu'ils aient autorisé la chose) durant les dernières 24 heures.

Par ailleurs, Alessandro Paluzzi indique que le prix serait fixé à 4,59 € par mois, soit 45,99 € par an. Bien entendu, ces fonctionnalités tout comme cette grille tarifaire doivent être prises avec des pincettes, faute d'avoir davantage d'informations officielles de la part de Snapchat.

