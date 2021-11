Snapchat, Spotify, Discord : toutes ces applis sont KO, panne massive en cours

Snapchat, Spotify, Discord ou encore les jeux Apex Legends et Rocket League sont en panne depuis 18h30 ce mardi 16 novembre 2021. Les plaintes commencent à se multiplier sur les réseaux sociaux, tandis que les signalements sont de plus en plus nombreux sur le site DownDetector. D'après nos premières informations, ces problèmes techniques proviendraient de Google Cloud Networking.

Décidément, les pannes de Snapchat se suivent à un rythme inquiétant. Après une précédente panne survenue en octobre 2021, le réseau social est de nouveau hors-service ce mardi 16 novembre 2021. Depuis 18h30, il est impossible de se connecter, de poster des stories ou d'envoyer des messages. Sur le site DownDetector, les signalements ont explosé, dépassant allégrement les 22 000 rapports.

Très rapidement, les utilisateurs ont fait savoir leur mécontentement sur Twitter. Bonne nouvelle toutefois, les équipes techniques de Snapchat sont au courant du problème et travaillent à sa résolution. Il est d'ailleurs conseillé de “rester connecté” si vous voulez continuer à utiliser l'appli.

Snapchat n'est pas le seul à être HS

Seulement, Snapchat n'est pas le seul à souffrir ce soir. En effet, le leader du streaming musical Spotify est aussi dans la tourmente, tout comme Discord, logiciel de chat utilisé par des millions de joueurs dans le monde entier. Ici encore, l'assistance de Spotify a voulu se montrer rassurante sur Twitter, affirmant enquêter sur ce problème.

Des difficultés sont aussi à signaler sur certains jeux populaires, comme le Battle Royale d'EA Apex Legends, Rocket League ou encore Valorant de Riot Games. Selon nos premières informations, cette panne massive proviendrait en réalité d'un problème technique chez Google Cloud Networking. “Incident élevé chez Google Cloud Networking” peut-on lire sur le compte Twitter GCP Incidents.

Pour l'heure, impossible de savoir quand les services reviendront à la normale. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations à vous communiquer. D'après quelques témoignages toutefois, les services sont de nouveaux accessibles sur certaines applications et logiciels, comme Discord par exemple.