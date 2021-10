Panne Snapchat : le réseau social est HS partout dans le monde

Le réseau social Snapchat est victime d'une panne mondiale. Le hashtag #SnapchatDown explose sur Twitter avec plus de 23 000 tweets et leur nombre continue d'augmenter. Depuis 12h30, il est impossible de mettre à jour ses stories et d'envoyer des messages.

Vous ragez devant Snapchat depuis le début d'après-midi ? Il y a une explication et elle ne risque pas de vous plaire. En effet, le réseau social “de la drogue” d'après le ministère de l'Intérieur est victime d'une panne mondiale depuis 12h30. Il est devenu impossible de mettre à jour ses stories ou d'envoyer des messages sur l'application.

Les plaintes commencent à se multiplier sur Twitter, preuve en est plus de 26 000 tweets avec le hashtag #SnapchatDown ont été publiés sur le réseau social et le compteur ne cesse de monter pour l'instant. Le constat est le même sur DownDetector où les signalements se font de plus en plus nombreux depuis le début de l'avarie (plus de 7000 rapports à 15h).

Snapchat est en panne partout dans le monde

“L'application Snapchat est touchée par une panne mondiale depuis 12h30 environ. Il n'est plus possible pour les utilisateurs de mettre à jour leurs stories ou d'envoyer des messages. Plus de 20 000 tweets ont déjà été recensés sous le #Snapchatdown”, écrit HugoDécrypte sur Twitter. Bien évidemment, les internautes n'ont pas d'autres choix que de prendre cet énième panne avec humour. Il faut dire que les problèmes s'enchaînent ces dernières semaines entre la panne massive qui a touché Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp la semaine dernière, ou encore la panne qui a touché l'hébergeur OVH ce mercredi 13 octobre 2021.

Pour l'heure, les origines de cette panne demeurent inconnues. Néanmoins, les équipes de Snapchat sont au courant des problèmes rencontrés par les utilisateurs. Ils viennent de publier un message sur Twitter vers 14h pour rassurer l'ensemble des utilisateurs : “Nous sommes conscients que certains Snapchatters rencontrent des problèmes en utilisant l'application en ce moment-même – accrochez-vous, nous nous en occupons”. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur l'origine de cette panne ou sur le retour des services à la normale. Faites-vous partie des utilisateurs lésés ? Dites-le-nous dans les commentaires.