Smartphones reconditionnés : 62% des Français préfèrent les appareils de seconde main

D'après le dernier baromètre annuel du reconditionné mené par Smaart et l'ifop, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les smartphones de seconde main. Ils sont 62% à avoir acheté ou à déclarer vouloir passer au reconditionné. Un pourcentage en augmentation de 6 points par rapport à 2021.

Depuis plusieurs années maintenant, le marché du reconditionné attire de plus en plus d'utilisateurs. En avril 2022, le cabinet d'analyses Counterpoint révélait que les ventes de smartphones de seconde main avait grimpé de 15% en 2021.

Et justement, le dernier baromètre annuel du reconditionné mené par l'entreprise spécialisée Smaart et l'institut de sondage Ifop confirme cette tendance. Au terme d'une enquête menée menée auprès d'un échantillon représentatif de 1201 personnes âgées entre 18 et 65 ans, on constate que les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché du l'occasion ou du reconditionné. Surtout lorsqu'il s'agit d'un smartphone (les utilisateurs restent plus réticents pour l'achat d'un ordinateur portable).

Ainsi, on apprend que 62% des sondés ont acheté un téléphone mobile reconditionné récemment ou se disent prêts à acquérir un smartphone d'occasion. Il s'agit d'une augmentation de 6 points par rapport à 2021. Comme dit plus haut, pour les PC portables, la méfiance est encore de mise avec seulement 31% des utilisateurs motivés à l'idée de prendre un appareil de seconde main.

Le prix reste la motivation première des utilisateurs

Sans surprise, les raisons pour lesquelles les consommateurs se tournent vers les smartphones reconditionnés sont variées :

41 % le font pour le prix

12 % pour la garantie plus longue

10 % pour la préservation de l'environnement

Le constat reste similaire concernant les PC portables, la facture amoindrie restant la principale motivation pour 32 % des utilisateurs. Ensuite, 12% espèrent obtenir une machine avec des performances supérieures. Sans surprise, il y a toutefois des freins à l'achat : 28 % des sondés craignent que la durée de vie soit plus courte, tandis qu'une part similaire émet des doutes sur la fiabilité du produit.

Vous l'aurez compris donc, si le marché du PC portable reconditionné doit encore faire ses preuves auprès des utilisateurs, le smartphone de seconde main reste le produit le plus prisé du secteur. Pour rappel, la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes avait mené une enquête sur le marché du reconditionné en mars 2022. L'institution avait détecté plusieurs irrégularités, constatant que de nombreux vendeurs se contentaient de vendre des appareils d'occasion portant pourtant la mention “Reconditionné”.

Source : Ifop