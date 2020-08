L’App Store d’Apple rapporte toujours trois fois plus d’argent que le Play Store de Google

Selon App Annie, 64 milliards d’applications ont été téléchargés depuis l’App Store et le Play Store au premier semestre 2020, période de confinement de nombreux pays suite à l’épidémie de Covid-19. 50 milliards de dollars ont été dépensé pendant cette même période. Et comme toujours, iOS se sert la part du lion.

App Annie, spécialiste du marketing et de la monétisation des applications, a publié un nouveau baromètre sur l’activité de l’App Store, du Play Store, mais également sur le temps passé par les consommateurs sur leur smartphone. Ce baromètre se concentre sur la première moitié de l’année 2020. Soit celle où de nombreux pays ont imposé un confinement de leur population. Et, ce qui est très prévisible, tous les indicateurs ont observé une hausse considérable.

Et cela commence dès le premier sujet abordé par le baromètre : le nombre de téléchargements effectués dans le monde depuis l’App Store et le Play Store. Il atteint le chiffre de 64 milliards, soit une hausse de 10 %. Cela veut dire que de nombreuses applications ont vu arriver de nouveaux consommateurs, de nouvelles cibles pour leurs services. Comme toujours, Android représente environ 60 % des téléchargements, contre 40 % environ pour iOS.

50 milliards de dollars dépensés sur l’App Store et le Play Store

Deuxième sujet : les achats. Les consommateurs ont dépensé 50 milliards de dollars entre janvier et juin 2020 en jeux et applis diverses. Ici aussi, cela représente une hausse de 10 % par rapport à la même période en 2019. Nous comprenons mieux pourquoi Apple et Google sont si attachés à leurs commissions qui fait tant polémique. Comme toujours, Apple domine largement sur l’aspect financier, puisque l’App Store génère trois fois plus d’argent que le Play Store, en moyenne. Et ce malgré le fait que le nombre d’usagers sur Android est plus important et que le nombre de téléchargements est aussi plus élevé.

Sur ces deux indicateurs, la courbe montre une forte progression sur les mois de mars, avril et mai. Ce sont les trois meilleurs mois entre juillet 2019 et juin 2020. Le temps passé sur le mobile a également fortement augmenté : 1600 milliards d’heures ont été passées dans le monde sur un smartphone. Au mois d’avril, la moyenne est de 4,3 heures par jour. L’usage du mobile pendant les heures d’éveil a augmenté de 27 % en moyenne dans le monde. En France, l’augmentation est de 17 % seulement. Selon App Annie, le Covid-19 a eu pour effet d’accélérer l’usage du smartphone : ces chiffres n’étaient pas attendus avant 2 ou 3 ans.