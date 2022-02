Redmi Note 10 5G : le smartphone Xiaomi devient abordable grâce à ce bon plan

Si vous recherchez un smartphone 5G pas trop cher, alors ce bon plan va sûrement attirer votre attention. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le Xiaomi Redmi Note 10 bénéficie d'une réduction de 50 euros sur la boutique en ligne Orange.

Les smartphones Xiaomi sont à l'honneur chez Orange en ce début du mois de février 2022. Après le Xiaomi 11T Pro (256 Go), c'est au tour d'un autre smartphone de la marque chinoise de faire l'objet d'une offre intéressante sur la boutique en ligne de l'opérateur.

Jusqu'au mercredi 9 février 2022 inclus, la version 5G du Xiaomi Redmi Note 10 est vendue par Orange au prix de 179 euros au lieu de 229 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce.

Considéré comme un smartphone d'entrée de gamme et commercialisé au printemps 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 associé au bon plan Orange est doté d'un écran de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible par une carte microSDXC (non fournie), d'un processeur MediaTek Dimensity 700, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo, on retrouve un capteur grand angle de 48 MP, une caméra macro de 2 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra de 8 MP à l'avant.