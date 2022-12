Pixel 7 : le smartphone Google passe sous les 500 € grâce à cette offre Orange/Sosh

Profitez de l'arrivée des prochaines fêtes de fin d'année pour vous offrir le Pixel 7 à prix réduit chez Orange et Sosh. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de Google passe sous les 500 euros grâce à un bonus de reprise et à une offre de remboursement.

En vue de la fin d'année 2022, Orange et Sosh se sont alignés pour vous permettre d'acquérir un smartphone 5G de la marque Google en promotion. Disponible dans un coloris noir, le Pixel 7 de la firme de Mountain View est vendu par les deux opérateurs à 499 euros au lieu de 649 euros. La réduction de 150 euros se fait de cette façon : une offre de remboursement de 50 euros valable avant le 25 décembre prochain (voir conditions) et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil via le mode Click & Collect.

Pour en revenir au Pixel 7, le smartphone de Google est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution FHD+ de 1 080 x 2 400 pixels, un format 20:9, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. On retrouve également le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie d'une capacité de 4 270 mAh avec la recharge rapide (jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes) et le système d'exploitation mobile Android 13.

Concernant l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Quant à la connectique, elle se compose du Wi-Fi 6E (802.11ax), du Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast. Enfin, le téléphone est accompagné d'un câble USB-C vers USB-C, d'un adaptateur Quick Switch et d'un outil d’éjection de la carte SIM.