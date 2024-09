Android : le haut-parleur de votre smartphone ne fonctionne plus ? Voici comment régler le problème

Le haut-parleur de votre smartphone Android peut parfois faire des siennes sans raison apparente : perte de volume, sons qui grésillent, etc. Dans cet article, nous allons vous donner quelques solutions clés en main pour diagnostiquer et corriger les problèmes rencontrés sur les haut-parleurs de votre smartphone.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques astuces pour corriger les problèmes qui peuvent détraquer les haut-parleurs de votre appareil Android. Notez que ces méthodes fonctionnent sur l'intégralité des smartphones et tablettes sous Android.

Déconnecter manuellement ses périphériques audio

Plus aucun son ne sort de vos haut-parleurs ? Avez-vous pensé à déconnecter vos périphériques audio comme vos écouteurs sans fil par exemple ? En effet, on a beau parfois être persuadé d'avoir rompu la connexion, ce n'est pas forcément le cas. Il suffit d'avoir mal fermé le dock de charge de vos earbuds pour maintenir la connexion entre votre appareil et les écouteurs.

Pour s'assurer que votre téléphone n'est plus connecté à un périphérique audio, il suffira de modifier manuellement la sortie audio. Pour ce faire, rien de compliqué :

Faites glisser votre doigt de haut en bas pour afficher la liste des raccourcis

Tapez sur le bouton Bluetooth

Cherchez ensuite dans la liste des appareils connus vos écouteurs ou votre casque et tapez sur le bouton en forme de roue crantée

Ici, tapez maintenant sur Déconnecter

Vérifier si vos haut-parleurs ne sont pas obstrués

De la poussière, du sable, de la nourriture, de la terre… De nombreux éléments indésirables peuvent empêcher vos haut-parleurs de fonctionner correctement. Surtout que ces saletés peuvent se faufiler à notre insu, notamment à cause des coques de protection.

Prenez le réflexe de nettoyer régulièrement les haut-parleurs de votre smartphone. Pour éviter tout dommage involontaire, privilégiez une petite brosse à poils souples. Faites-le prudemment pour ne pas abîmer la grille ou le diaphragme des haut-parleurs.

Laissez votre smartphone sécher totalement après un accident

Même si de nombreux smartphones disposent actuellement d'une certification qui les protège contre les éclaboussures ou leur permet d'encaisser une immersion à faible profondeur (généralement moins d'un mètre), certaines fonctionnalités peuvent être automatiquement désactivées par sécurité.

En effet, lorsqu'un smartphone détecte un corps étranger comme de l'eau, il peut désactiver automatiquement certaines fonctionnalités comme les haut-parleurs ou le port de charge par exemple. Dans ces cas précis, attendez quelques heures que votre smartphone soit complètement sec avant de réessayer. Vous pouvez d'ailleurs accélérer le processus avec la bonne vieille astuce du bol de riz, accompagné de billes de Silica Gel.

Utilisez le mode Sans échec pour détecter un problème logiciel

Certaines applications peuvent être à l'origine du problème sur vos haut-parleurs. La méthode à venir vous garantira à coup sûr de trouver la responsable, il faudra juste un peu de temps… Et l'utilisation du mode Sans échec. Pour l'activer, suivez cette procédure :

Appuyez simultanément sur les boutons Marche/arrêt et Volume + pendant quelques secondes

et pendant quelques secondes sur l'écran, appuyez de manière prolongée sur le bouton Eteindre ou Redémarrer

ou valider le passage au mode Sans échec en pressant OK

En effet, le mode Sans échec présente un avantage considérable dans cette situation puisqu'il désactive l'ensemble des applications tierces installées sur votre appareil. De fait, si vos haut-parleurs fonctionnent parfaitement en mode Sans échec, on peut en déduire que l'une de vos applications est responsable.

Cette information en poche, redémarrez votre smartphone en mode classique et rendez-vous dans la liste des applications pour les désactiver une par une, avant de tester à chaque fois vos haut-parleurs. On le conçoit, c'est fastidieux, mais cela fonctionne.

Vérifier si votre appareil est à jour

Cela paraît logique, mais maintenir son appareil à jour avec les derniers patchs disponibles vous permettra de le garder en bon état de fonctionnement. En effet, un bug sur une appli peut être responsable des soucis sur votre haut-parleur. De fait, il est important de rester aux aguets et de télécharger la dernière mise à jour. Généralement, Android se charge d'installer automatiquement les MAJ disponibles, mais sachez qu'il est également possible de déclencher manuellement l'opération (que ce soit pour votre système comme pour vos applis) :

Pour les mises à jour Android

Faites glisser votre doigt de haut en bas et cliquez sur l'icône de roue crantée pour ouvrir les Paramètres de l'appareil

pour ouvrir les Paramètres de l'appareil Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur la catégorie Système

Ici, tapez maintenant sur Mises à jour logicielles > Mise à jour du système > Rechercher les mises à jour

Notez que sur certains téléphones comme les Google Pixel, vous pouvez également lancer une recherche des MAJ disponibles pour vos applis depuis ce même écran :

Toujours dans Mises à jour logicielles, tapez sur l'option Mises à jour d'applications

Le système vous affichera ici le nombre de mises à jour disponibles

Tapez sur Tout mettre à jour pour télécharger l'intégralité des MAJ en attente, ou bien sur Voir les détails pour faire votre choix

Pour les mises à jour des applis

Pour mettre à jour vos applis, vous pouvez également passer par le Google Play Store :

Ouvrez le Google Play Store

Tapez maintenant sur votre photo de profil située en haut à droite de l'écran

Rendez-vous ensuite dans Gérer les applications et l'appareil

Concluez l'opération en tapant sur Tout mettre à jour ou Voir les détails

Notez que si vous avez adhéré au programme de bêta sur certaines applications, ces versions en cours de développement peuvent être la source des dysfonctionnements de vos haut-parleurs. Si vous constatez que vos haut-parleurs ont cessé de fonctionner après un patch récent, n'hésitez pas à revenir sur la version stable de l'appli potentiellement responsable.

Rétablir la configuration d'usine de son smartphone

Si vos haut-parleurs font toujours des siennes après avoir essayé ces différentes solutions, il reste l'arme ultime : rétablir la configuration d'usine de son smartphone. Pour rappel, cette méthode, aussi efficace soit-elle, présente de grosses contreparties.

Pour cause, rétablir la configuration d'usine de votre appareil va effacer toutes les données enregistrées sur la mémoire interne de votre smartphone. Cela comprend notamment :

toutes les données en lien avec votre compte Google (Gmail, Google Drive, Agenda, etc.)

les données et paramètres du système et des applications

les applications téléchargées

la musique

les photos

les autres données utilisateur

Avant de lancer la procédure, veillez donc à effectuer une sauvegarde de vos fichiers et à les transférer sur un autre support comme votre PC ou une carte microSD par exemple.

Autre point, un retour aux paramètres d'usine ne corrigera pas le problème s'il est causé par une application spécifique ou une mise à jour. Par ailleurs, si vos haut-parleurs déraillent toujours après l'opération, il y a de fortes chances pour que le problème soit d'origine matérielle. Dans ce cas-là, il faudra envisager de les réparer ou de les remplacer. On vous conseille d'ailleurs de faire appel à un professionnel si nous n'avez pas les compétences requises pour procéder aux réparations vous-même.