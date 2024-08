Votre smartphone a pris l’eau ? Lancez cette vidéo YouTube dessus et il sera (presque) sec en quelques minutes

Aussi étonnant que cela puisse paraître, lancer une certaine vidéo YouTube sur un smartphone qui a pris l'eau peut aider à le sécher. Est-ce la fin du fameux “mets ton mobile dans du riz” ?



Sur YouTube, il existe une vidéo appelée Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED). En français, cela donnerait “Son pour éliminer l'eau à partir du haut-parleur du mobile (GARANTI)“. Pendant environ 2 minutes, elle joue un bourdonnement sourd, c'est tout. Ça vous fait sourire ? Et bien sachez qu'elle cumule 45 millions de vues au moment de publier cet article. Parmi les presque 145 000 commentaires, l'immense majorité décrit comment l'auteur s'est retrouvé là après avoir fait tomber son smartphone dans l'eau d'une manière ou d'une autre.

Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de son qui expulse le liquide ? La théorie sous-jacente est simple : un haut-parleur pousse l'air autour de lui. S'il le fait avec assez de force, il peut pousser des gouttelettes d'eau depuis l'intérieur d'un appareil vers l'extérieur. Pour y parvenir, Eric Freeman, directeur de recherche chez Bose, explique qu'il faut “la tonalité la plus basse que le haut-parleur peut reproduire, au niveau [sonore] le plus fort qu'il peut atteindre“. Voyons si ça fonctionne vraiment.

Une vidéo YouTube peut vous aider à expulser l'eau d'un smartphone mouillé

Aidé par plusieurs personnes de chez iFixit, un journaliste de The Verge a tenté l'expérience avec un iPhone 13, un Pixel 7 Pro, un Pixel 3 et un Nokia 7.1. Pas de logique derrière ce choix si ce n'est qu'il était prêt à les sacrifier. Pendant une minute, les mobiles ont été plongés dans un bain de liquide laissant des résidus visibles après séchage. Après les avoir sortis, la fameuse vidéo a été lancée sur chacun d'eux et en effet, on peut voir l'eau être expulsée pendant quelques secondes par le haut-parleur. Le lendemain, les résultats sont pourtant très divers.

Le Pixel 7 Pro est quasiment sec, le Nokia 7.1 presque inutilisable, tandis que les iPhone 13 et Pixel 3 se situe entre ces deux états. C'est l'occasion de rappeler que l’étanchéité d'un smartphone change avec le temps, et que les essais réalisés ici sont loin d'être assez contrôlés pour établir des conclusions définitives. Il n'empêche que jouer une vidéo de bourdonnement peut aider votre smartphone mouillé à sécher si vous avez de la chance. Vous savez maintenant quoi faire en plus de garder un paquet de riz à proximité.

Source : The Verge