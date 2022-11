Singles’ Day AliExpress : l’excellente tablette Xiaomi Mi Pad 5 pour seulement 275 €

Le Singles' Day vient tout juste de démarrer et les offres intéressantes se bousculent déjà. La tablette Xiaomi Mi Pad 5 est connue pour son rapport qualité-prix imbattable. Elle est actuellement en promotion à seulement 275 € en utilisant le code promo SDXFR32 sur AliExpress.

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 à prix cassé pendant le Singles’ Day d’AliExpress

Sortie il y a tout juste un an, la Mi Pad 5 reste encore aujourd’hui l'une des meilleures tablettes du marché. Durant le Singles’Day, AliExpress l’affiche à seulement 275 € alors qu’elle est toujours en vente en promotion à 369,90€ au lieu de 399 € sur le site de la marque. Une belle réduction à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À quelques jours du Black Friday, AliExpress casse les prix de la tablette Xiaomi Mi Pad 5. Elle est ainsi affichée à 275 € avec le code promo SDXFR32. Vous profitez d'une réduction non négligeable de plus de 100 € sur la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La Mi Pad 5 de Xiaomi est une tablette de 11 pouces qui combine les belles performances d’une tablette premium et le prix séduisant d’une tablette d’entrée de gamme. Son écran bien calibré offre une résolution de 2560 x 1600 pixels. Son taux de rafraichissement fixe de 120 Hz permet d’avoir une fluidité confortable pour les jeux.

Équipée d’un processeur Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de RAM, la Mi Pad 5 est compatible avec la technologie Dolby Vision, ce qui permet d’avoir des couleurs naturelles fidèles. Avec sa batterie d’une capacité de 8720 mAh, l’autonomie de la tablette n'est pas en reste. Elle peut être utilisée toute une journée sans problème.

La Mi Pad 5 de Xiaomi est actuellement en vente à 275 € sur AliExpress. Profitez-en avant qu’elle ne soit en rupture de stock.

À lire également : Découvrez notre sélection des meilleures offres à l’occasion du Singles’Day d’AliExpress