Si vous êtes abonné GeForce Now, on a une bonne nouvelle pour vous

Suite à un changement d'infrastructure de paiement, GeForce Now va geler les facturations pendant plus d'un mois. Vous ne paierez donc plus le service, mais pourrez continuer à jouer comme d'habitude, et sans limite de temps.

En voilà une situation peu banale. Dans une page de support, Nvidia annonce “d'importantes mises à jour” pour les abonnements à GeForce Now, sa plateforme de cloud gaming. De nouvelles fonctionnalités arrivent ? Non. L'entreprise fait savoir qu'à partir du 31 janvier 2025, elle ne sera plus en mesure de facturer ses clients pour GeForce Now, le service changeant de fournisseur de paiement. “La facturation est supprimée pendant que nous terminons ce processus”, indique Nvidia, qui précise que l'opération durera “au moins cinq semaines”. Les joueurs abonnés à GeForce Now auront donc plus d'un mois de jeu en streaming gratuit.

Seule la plateforme de paiement est concernée par cette maintenance prolongée. Les abonnés pourront toujours utiliser le service normalement pour accéder à leurs titres. Rappelons qu'une limite de 100 heures de jeu par mois avait été instaurée pour les nouveaux clients depuis le 1ᵉʳ janvier 2025. Cette restriction de temps de jeu est suspendue, Nvidia n'étant plus capable de vendre de temps supplémentaire. “Les membres continueront de profiter d'un temps de jeu illimité jusqu'à la fin de 2025, tant que leur abonnement premium reste ininterrompu et en règle, une fois la facturation reprise”, ajoute la société.

GeForce Now continue de fonctionner, mais sans vous faire payer

Pour les petits malins qui pensaient s'abonner à GeForce Now avant le 31 janvier 2025 pour profiter de cette période gratuite, Nvidia a prévu le coup. Il n'est actuellement plus possible de s'abonner au service. Passes journaliers, abonnements mensuels et abonnements de 6 mois sont tous marqués comme épuisés sur le site officiel des Verts. Les cartes cadeaux et les codes promotionnels ne peuvent pas être activés non plus. La mise à niveau ou la rétrogradation de son abonnement est également bloquée.

Nvidia fait savoir que vos informations de paiement seront transférées au nouveau prestataire de paiement en toute sécurité et que vous n'aurez pas besoin de renseigner à nouveau vos données. Ce changement n'entraînera aucune hausse de prix des abonnements ou des passes journaliers une fois que tout sera revenu à la normale.