Les abonnés GeForce Now vont être limités à 100 heures de jeu par mois pour éviter une hausse de prix

GeForce Now évolue, avec de bonnes et de mauvaises nouvelles dans le lot. En 2025, les nouveaux joueurs seront limités à 100 heures de jeu par mois, une limite qui sera active pour les anciens abonnés également en 2026. En contrepartie, l'offre Prioritaire pour jouer en 1080p devient Performance et donne accès au 1440p, sans surcoût. Nvidia explique que ce seuil des 100 heures lui permet d'améliorer le service et maintenir ses serveurs sans augmenter le prix de la plateforme.

Nvidia annonce de nombreux changements pour GeForce Now, dont l'un risque de décevoir les joueurs à gros temps de jeu. À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les nouveaux abonnés auront accès à 100 heures de jeu par mois, alors qu'il n'y avait jusqu'ici aucune limite. Cela représente plus de 3 heures de jeu par jour en moyenne, autant dire que la majorité des utilisateurs ne sont pas concernés. D'après Nvidia, moins de 6 % des membres seront affectés par cette nouvelle mesure.

Pour les autres, la pilule risque d'être difficile à avaler. Il sera possible d'ajouter 15 heures de temps de jeu à ces 100 heures en passant à la caisse. Les prix sont annoncés à 2,99 USD pour la nouvelle offre Performance et à 5,99 USD pour la formule haut de gamme Ultime, en supplément donc à l'abonnement mensuel. Les tarifs en euros pour la France n'ont pas encore été communiqués. Nvidia précise également que jusqu'à 15 heures de jeu inutilisées sur un mois pourront être ajoutées à l'enveloppe du mois suivant.

Un nouvel abonnement Performance pour le 1440p

À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, tous les abonnés à GeForce Now seront limités à ces 100 heures de jeu mensuelles, et plus seulement les nouveaux. Il reste possible de souscrire à GeForce Now avant le 1ᵉʳ janvier 2025 pour garder toute l'année 2025 sans limite. Les joueurs pourront suivre avec précision leur temps de jeu via une nouvelle interface. Celle-ci indiquera le temps de jeu total sur le mois en cours, le nombre de sessions ouvertes, et précisera aussi le temps passé sur chaque jeu et pour chaque session.

Nvidia fait savoir que cette limitation permet de réduire ses coûts et de ne pas avoir à augmenter le prix des abonnements à la plateforme, ce qui impacterait cette fois l'ensemble des joueurs, même les moins actifs. “Plutôt que d'augmenter les prix pour tout le monde, la mise en place d'un temps de jeu maximum mensuel élevé permettra de maintenir les prix inchangés dans un avenir proche”, précisent les Verts. Ce seuil contribuera aussi à conserver des “temps d'attente courts, voire inexistants”, selon la marque.

Heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles. L'offre Prioritaire devient Performance et apporte quelques améliorations au passage, sans hausse de prix. La définition maximale passe de 1080p à 1440p, la 4K étant toujours réservée aux membres Ultime. Les écrans ultra-larges deviennent également pris en charge en Performance, alors qu'ils ne l'étaient qu'avec l'offre Ultime jusque-là. Par ailleurs, les deux abonnements permettent de sauvegarder ses paramètres graphiques dans le jeu au fil des sessions de streaming.

De nouveaux jeux compatibles GeForce Now

Comme chaque jeudi, Nvidia publie aussi la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce Now :

Planet Coaster 2 (Nouvelle version sur Steam, 6 novembre)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate (Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre)

Empire of the Ants (Nouvelle version sur Steam, 7 novembre)

Unrailed 2 : Back on Track (Nouvelle sortie sur Steam, 7 nov.)

TCG Card Shop Simulator (Steam)

StarCraft II (Xbox, disponible sur PC Game Pass, 5 nov. Les membres doivent activer l'accès)

StarCraft Remastered (Xbox, disponible sur PC Game Pass, 5 nov. Les membres doivent activer l'accès)

Pour finir, Nvidia baisse le prix de ses pass journaliers de 25 % jusqu'au 22 novembre 2024 afin de donner envie aux joueurs d'essayer le service. Le pass journalier Performance est ainsi disponible au tarif de 3,29 euros au lieu de 4,39 euros et le pass journalier Ultime pour 6,59 euros contre 8,79 euros. Comme son nom l'indique, il donne accès à GeForce Now pour une durée de 24 heures. Il peut s'agir d'une bonne option pour s'assurer que la plateforme fonctionne bien, avant de souscrire à un abonnement de six mois si l'expérience est concluante.