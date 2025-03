Si le capteur d’empreintes de votre Pixel ne fonctionne plus après la dernière mise à jour d’Android, essayez cette solution très simple

Des utilisateurs de smartphones Pixel ont un problème depuis la mise à jour Android de mars 2025. Le capteur d'empreintes a totalement disparu du mobile. Heureusement, il y a une solution, la voici.

Votre smartphone Pixel de Google fait comme votre ordinateur sous Windows : chaque mois, il reçoit une mise à jour nécessaire à la correction de bugs et autres failles de sécurité qui n'ont rien à faire là. D'une manière générale, elle participe à la fameuse “amélioration des performances” de l'appareil, selon la formule consacrée. Si chez Microsoft, ces mises à jour ont tendance à créer des soucis qui n'existaient pas jusqu'alors, l'expérience se passe très souvent sans encombre sur Android.

Vous vous en doutez, la dernière en date fait figure d'exception à la règle. Il y a cependant de fortes chances que vous ne soyez pas touché. Le bug rencontré est en effet très rare et ne concerne que quelques malchanceux. D'après les témoignages, ce sont les Pixel 8 et les Pixel 9 (pas les versions Pro) qui sont les plus susceptibles d'être impactés. Quand c'est le cas, impossible de passer à côté puisque le capteur d'empreintes digitales ne fonctionne plus. Et pour cause : il disparaît carrément du mobile.

Voici quoi faire si le capteur d'empreinte de votre Pixel fait des siennes après la mise à jour Android de mars

Comme l'explique un internaute sur le réseau social Reddit : “Après la mise à jour de mars, je ne vois pas l'option empreinte digitale dans la section Sécurité et confidentialité [des Paramètres]”. C'est comme si le Pixel avait effacé la fonctionnalité. Avec toutes les applications sur lesquelles on peut configurer une identification par empreinte, on comprend pourquoi ça devient très vite gênant au quotidien.

Cette fois-ci cependant, pas besoin d'attendre que Google déploie un correctif. La solution au problème, testée et approuvée, est toute bête : vous devez éteindre votre Pixel, attendre quelques secondes et le rallumer. Nous parlons bien d'extinction complète, pas d'un redémarrage. Certaines personnes ont dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de voire réapparaître le capteur et retrouver son fonctionnement normal, aussi n'hésitez pas à insister si vous voyez que ça ne marche pas du premier coup.