Si ce gros bug de Windows 11 24H2 vous énerve, la date prévue pour son correctif ne va pas vous plaire

Microsoft reconnaît officiellement un bug majeur dans la mise à jour Windows 11 24H2. La firme annonce aussi la date du patch. Autant vous le dire de suite, prenez votre mal en patience.

En règle générale, l'arrivée de la mise à jour annuelle de Windows 11 est une bonne chose. C'est l'occasion de faire le plein de nouvelles fonctionnalités et d'en finir avec de nombreux soucis et failles de sécurité. La dernière en date, Windows 11 24H2, ne fait pas exception à la règle. Là où aurait aimé qu'elle le fasse en revanche, c'est niveau des bugs. Depuis le début de son déploiement en octobre, les utilisateurs en rencontrent plusieurs, dont certains assez pénibles.

Citons par exemple celui qui rend impossible la suppression de 8 Go de fichiers temporaires après l'installation. Sur des disques durs de petite capacité, ça fait mal. On peut également relever la disparition du curseur de la souris dans certaines applications basées sur Chromium. Ou encore celui qui nous intéresse ici : les faux positifs de l'outil SFC (System File Checker, ou Vérificateur des fichiers système chez nous).

Microsoft va corriger ce bug de Windows 11 24H2, mais pas tout de suite

Pour celles et ceux qui ne s'en sont jamais servis, c'est très simple. Le programme scanne votre ordinateur et, s'il trouve des fichiers systèmes corrompus ou endommagés, il les répare. Mais depuis le passage à Windows 11 24H2, il indique systématiquement qu'il y a de tels fichiers sur la machine et qu'il a effectué les actions nécessaires, peu importe combien de fois vous le lancez. Normalement, il agit en une seule fois.

Lire aussi – Installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible devient plus facile après la mise à jour de ce célèbre outil

Cela donne l'impression qu'il y a toujours un problème, alors que non. Dans les notes relatives à la dernière version bêta de Windows 11, Microsoft reconnaît le bug en indiquant l'avoir corrigé. Mais qu'en est-il du déploiement dans la version stable ? Deux dates ont été avancée : la première est la dernière semaine d'octobre, par le biais d'une mise à jour optionnelle. La deuxième est le prochain Patch Tuesday, qui lui n'est pas facultatif, à savoir le 12 novembre. Dans les deux cas, il va donc falloir être patient.