Windows 11 24H2 : 8 Go de fichiers temporaires impossibles à supprimer, est-ce bien normal ?

La récente update de Windows 11 souffre d'un bug assez fâcheux, même s'il n'entraîne aucun plantage du système d'exploitation. Ainsi, la version 24H2 de l'OS requiert de nombreux fichiers temporaires d'installation, fichiers qu'il est impossible de supprimer ultérieurement.

Alors la mise à jour 24H2 de Windows 11 est en cours de déploiement, les utilisateurs du système d'exploitation commencent à rencontrer quelques problèmes. Tantôt c'est le pointeur de la souris qui disparaît, tantôt c'est un logiciel comme Easy Anti-Cheat, notamment utilisé par les joueurs comme Fortnite ou Apex Legends, qui fait littéralement planter le système d'exploitation.

Un autre bug vient de faire son apparition. S'il n'entraîne aucun dysfonctionnement de Windows 11, il n'est en pas moins gênant pour qui possède un disque dur ou un SSD de taille limitée. On vous explique tout.

Windows 11 : les fichiers de mise à jour utilisent plus de 8 Go de stockage et on ne peut pas les supprimer

Comme pour toute mise à jour de Windows 11, le système d'exploitation télécharge et décompresse un grand nombre de fichiers temporaires, lesquels permettent l'installation de la nouvelle version du système d'exploitation. Dans le cas de la version 24 H2 de Windows, ce sont ainsi 8,63 Go d'espace de stockage et intitulé qui sont nécessaires à la mise en place de l'update.

Problème : s'il est habituellement possible de supprimer ces fichiers une fois l'installation terminée, ce n'est pas le cas pour de nombreuses installations de Windows 11 24 H2. En se rendant dans les options Paramètres > Système > Stockage > Fichiers temporaires, on trouve bien une option intitulée “Windows Update Cleanup” et permettant de supprimer 8,63 Go de données temporaires. Néanmoins, l'opération consistant à les supprimer ne fonctionne absolument pas. Afin d'effacer définitivement ces fichiers de leur disque dur, certains utilisateurs ont tenté différentes approches, mais rien n'y fait.

Mais est-ce réellement un bug ? Rappelons qu'avec Windows 11 24H2 et Windows Server 2025, Microsoft a introduit une nouvelle méthode cumulative de mise à jour. Afin de réduire la taille des updates à télécharger, Microsoft diffuse ainsi des “points de contrôle”, plutôt que la mise à jour complète. Les 8,63 Go que l'on ne peut pas supprimer en sont-ils le résultat ou s'agit-il réellement d'un bug nécessitant un correctif de la part de Microsoft ?

La grogne monte de la part des utilisateurs de Windows 11. Nul doute que l'entreprise communiquera rapidement et donnera quelques explications quant à l'origine de ces données sur le disque dur.