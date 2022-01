SFR tente à nouveau d’augmenter le prix de son offre Internet fixe

SFR a envoyé un nouveau courrier commercial à ses clients Internet fixe. Dans ce courrier, l’opérateur annonce une hausse de la facture de 3 euros par mois. Pour contrebalancer, l’opérateur intègre dans leur forfait les appels illimités vers les mobiles en Europe depuis leur SFR Box. Les clients qui ne souhaitent pas en bénéficier ont jusqu’au 31 mai 2022 pour refuser.

Il y a comme une sensation de déjà-vu chez les clients SFR Box, notamment pour ceux qui étaient déjà clients il y a un an. Ces derniers ont, à nouveau, reçu un courrier commercial de leur opérateur leur indiquant une prochaine augmentation de leur facture. Les conditions sont les mêmes. Les mots utilisés sont les mêmes. L’avantage offert pour justifier la hausse de la facture est le même. Un discours très bien rodé et une insistance qui pourrait en irriter certains.

Le premier courrier de SFR visant à augmenter les tarifs a été reçu par les abonnés en août 2021. Dans celui-ci, vous pouviez lire « vos usages et besoins évoluent et nous voulons que vous puissiez profiter encore plus de votre Box ». C’est pourquoi SFR augmente automatiquement votre facture de 3 euros ! Et en échange ? Vous avez la possibilité de passer autant d’appels vers les mobiles en Europe que vous le souhaitez (dans la limite de 250 correspondants différents et de 3 heures par appel).

SFR essaie à nouveau d'augmenter la facture des clients SFR Box

Moins de six mois plus tard, rebelotte. Le texte est exactement le même : « vos usages et besoins évoluent… ». L’offre est identique : 3 euros contre la possibilité d’appeler les mobiles en Europe. Et toujours hors France métropolitaine, puisque cette destination est déjà incluse dans les forfaits triple-play. La souscription est comme toujours automatique. Et, si vous avez reçu ce courrier, vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour la refuser si elle ne vous sert à rien. Et il y a de fortes chances que ce soit le cas, notamment si vous avez déjà refusé l'option en 2021.

Cette pratique est habituelle chez SFR, autant pour les clients Box que mobile. L’augmentation de facture est généralement annoncée par mail ou par courrier postal, sous prétexte d’une amélioration de l’offre. La souscription est automatique, mais elle n’est pas obligatoire pour autant : il y a un délai légal de rétractation et un site où notifier son refus. Bien sûr, l’adresse du site n’est pas toujours l’information la plus lisible. SFR n’est pas le seul opérateur à user de la vente forcée. Bouygues Telecom est également concerné.