RED by SFR : méfiez-vous, l’opérateur augmente à nouveau ses forfaits en douce

Nombre d'abonnés RED by SFR ont reçu un email leur apprenant qu'ils allaient bénéficier d'une enveloppe data plus copieuse. Sauf que cela augmente de 3 euros le prix de leur forfait. Et la transition se fera automatiquement s'ils ne font rien pour la bloquer.

RED by SFR a décidé de faire évoluer les forfaits mobiles de ses abonnés. Moyennant 3 euros supplémentaires, ces derniers auront le droit à une enveloppe data plus conséquente. Qui plus est, ils pourront bénéficier de la 5G si tant est qu'ils disposent d'un smartphone compatible. Pour les informer de cette évolution, l'opérateur leur a envoyé un email.

Sauf que sans action de leur part, le tarif de leur forfait augmentera automatiquement. De quoi provoquer l'ire de certains abonnés sur Twitter qui n'ont pas hésité à partager leur agacement. « Ça va RED by SFR ? Pourquoi vous augmentez les tarifs sans prévenir ? » s'offusque un abonné sur le réseau social. « Tiens y a les escrocs de RED by SFR qui veulent encore augmenter de force les prix des forfaits de 3€ / mois », déplore un autre abonné.

RED by SFR : comment refuser la nouvelle offre ?

Le compte Twitter de l'opérateur a pris le temps de répondre à ces utilisateurs irrités en martelant à chaque fois le même message : « Comme indiqué dans l'e-mail que vous avez reçu, votre forfait évolue et vous propose plus de Go. Et en plus, votre nouvelle offre est compatible avec la 5G. Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, cliquez sur le lien reçu dans votre e-mail », peut-on ainsi lire.

Totalement légale, cette pratique est également utilisée par les autres opérateurs. Comme Orange qui avait augmenté le prix de ses forfaits en juin dernier en prétextant une enveloppe data plus copieuse. Cette méthode est toutefois pointée du doigt car il est tout à fait possible de zapper l'email où l'augmentation est notifiée. Dans ce dernier se trouve également le lien permettant de refuser l'évolution de l'offre et de conserver ainsi son forfait actuel.

Par conséquent, si le courriel échappe à votre vigilance, vous aurez prochainement la mauvaise surprise de constater l'augmentation sur votre facture. Comme l'indique SFR sur son site, vous disposez de quatre mois pour annuler cette offre une fois que cette dernière est d'actualité. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur ce lien et sur le bouton vert « Refuser cette nouvelle offre ». L'année dernière, SFR avait déjà augmenté les forfaits RED de 3 euros en échange de plus de data. Mais il était impossible de refuser cette augmentation, la seule option étant de résilier votre abonnement.