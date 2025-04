SFR serait à vendre, bientôt un retour à 3 opérateurs en France ?

Patrick Drahi, président d'Altice, envisagerait de revendre SFR pour de bon cette fois-ci. Plusieurs intéressés se bousculent déjà au portillon, dont les opérateurs français concurrents qui aimeraient bien revenir à 3.

Ça fait des années qu'on en parle. Depuis que Numericable a racheté SFR en 2014, l'opérateur est endetté jusqu'au cou et envisagerait de vendre. En attendant, Altice, la maison-mère, tente par tous les moyens d'alléger ses créances, avec plus ou moins de succès. L'une des stratégies adoptées est la revente de certains morceaux de l'entité. On pense à RMC et BFMTV, cédés à Rodolphe Saadé en 2024, ou encore la cession finalement annulée de Meo, l'opérateur numéro 1 au Portugal, à Free. Et cette fois-ci donc, c'est SFR qui serait dans la balance.

Il y a déjà eu des tentatives. Bouygues Telecom avait essayé de se placer en 2018 déjà, mais l'offre n'a pas abouti. Qu'à cela ne tienne, tout le monde ou presque est de nouveau sur le pont. Laurent Martinez, directeur financier d’Orange, donne le coup d'envoi début mars en déclarant aux analystes : “Pour la première fois depuis quinze ans dans les télécoms françaises, nous avons un vendeur“. Il ne le nomme pas, mais tout le monde comprend qu'il s'agit de Patrick Drahi, président d'Altice.

Patrick Drahi ne veut plus entendre parler des télécoms en France, SFR pourrait disparaître

En toute logique, on se tourne d'abord vers les 3 concurrents locaux. Free ne se cache pas par exemple : “Si la consolidation en France nous permet de grandir, de diffuser notre modèle Free à un plus grand nombre, nous serons très pragmatiques“, indique Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad. Même s'il n'y a rien d'officiel, c'est maintenant qu'il faut envisager le rachat, tant les procédures sont longues. On estime qu'en démarrant demain, elles n'aboutiraient pas avant 2027 au plus tôt.

Quoi qu'il en soit, pas question qu'un seul opérateur engloutisse totalement SFR, numéro 2 des télécoms en France. Les autorités de la concurrence, quelles soient françaises ou européennes, ne le permettraient pas. Il faudrait donc envisager un partage équitable entre l'acheteur principal et les deux autres. Selon les analystes, Bouygues est le mieux placé pour cela compte tenu de l’accord de mutualisation de ses réseaux mobiles avec ceux de SFR depuis 2014.

Et si SFR était vendu à un autre pays ? Certains sont intéressés

C'est l'autre piste envisagé. Techniquement, rien n'oblige Patrick Drahi à vendre SFR à une entité française. Plusieurs acteurs étrangers cherchent à s'implanter en Europe, ou à développer les activités déjà entamées sur le Vieux continent. Parmi ces derniers, on trouve notamment l'Arabie Saoudite avec l'opérateur STC et les Émirats Arabes Unis avec Etisalat. Les deux connaissent bien le milliardaire, ce qui pourrait faciliter l'ouverture des négociations.

Le scénario est-il plausible pour autant ? L'avis des observateurs est très polarisé. Pour certains, “c’est du bluff. Il n’y a qu’à voir le rejet qu’a suscité l’arrivée de STC au capital de Telefonica en Espagne pour comprendre que cela ne se fera jamais“. D'autres rappellent que la France a signé un accord d'investissement de 50 milliards d'euros du fond émirien MGX pour la création d'infrastructures dédiées à l'IA dans l'Hexagone. Le gouvernement n'est donc pas fermé aux transactions avec ces pays.

Reste la question du prix, qui va également influer sur la décision finale. En admettant qu'il mette bien l'opérateur en vente, Patrick Drahi ne compte pas brader SFR pour autant. Valorisé à 20 milliards d'euros, il pourrait chercher à en tirer 25 milliards d'après des experts.

Vendre à Bouygues, Orange ou Free permettrait peut-être d'atteindre ce seuil, mais avec la perspective de s'engager dans des procédures longues et potentiellement bloquantes. Vendre à l'étranger permettrait de les éviter, ce qui réduirait d'autant les délais, mais a un prix probablement plus bas. Quel que soit le choix retenu, il faudra attendre quelques années avant de voir comment la disparition de SFR tel que nous le connaissons impactera ses clients.

