SFR coupe son réseau câblé, voici quand vous serez forcé de passer à la fibre

SFR tourne la page de son réseau câblé. L’opérateur prévient ses abonnés : ils devront migrer vers la fibre optique d’ici la fin de l'année. Cette transition accompagne la modernisation des infrastructures pour des connexions plus rapides et plus fiables.

Le réseau câblé de SFR vit ses derniers jours. Hérité de Numericable, il laissera place à la fibre optique, plus moderne et plus rapide. Cette décision s’inscrit dans un mouvement général des opérateurs, comme Orange, qui a déjà commencé à démanteler l’ADSL. En parallèle, et selon un récent rapport de l’Arcep, la qualité des réseaux fibre s’améliore, avec moins de pannes et de problèmes de raccordement.

RED by SFR a informé par e-mail certains abonnés que le réseau FTTB (Fiber to the Building) cessera définitivement de fonctionner le 31 décembre 2025. À cette date, ils devront basculer vers la fibre optique (FTTH – Fiber to the Home). L’opérateur met en avant une migration fluide, avec une éligibilité automatique aux offres fibre. Ces nouvelles connexions permettront de profiter de débits plus élevés, jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, avec la Box WiFi 6. Cependant, l’installation d’une nouvelle prise fibre au domicile sera nécessaire.

Cette décision de SFR marque la fin d’une technologie héritée de Numericable, basée sur le câble coaxial. Longtemps vanté pour ses débits élevés, le réseau FTTB montre aujourd’hui ses limites face aux besoins modernes, comme le streaming 4K, le télétravail ou le cloud gaming. Contrairement au câblé, la fibre optique propose une connexion plus rapide et plus stable, avec des temps de latence réduits. De plus, cette dernière offre de meilleures performances lorsqu’il s’agit de connecter plusieurs appareils en même temps, évitant les ralentissements fréquents avec les anciennes technologies.

Malgré les promesses de SFR, certains abonnés s’inquiètent. Notamment ceux bénéficiant de services spécifiques sur le réseau câblé, comme l’IPv4 Fullstack ou le mode bridge, qui craignent de les perdre en passant à la fibre. RED by SFR a assuré que ces dernieres conserveraient leurs services, sans détailler lesquels. Pour ceux qui souhaitent envisager d’autres options, cette annonce pourrait être l’occasion de comparer les offres des autres fournisseurs. Quoi qu’il en soit, la fin du FTTB marque une étape importante dans la disparition progressive des anciennes technologies au profit d’une connexion plus rapide et plus stable.