SFR et RED by SFR augmentent le prix des frais de résiliation

Les frais de résiliation deviennent plus chers chez SFR et RED by SFR, pour atteindre 59 euros. Cette augmentation s'applique déjà aux nouveaux abonnés, et certainement plus tard aux anciens clients.

Mauvaise nouvelle pour les clients à une offre box internet chez SFR et RED by SFR. Les deux FAI d'Altice ont changé leurs conditions générales, et celles-ci indiquent un nouveau tarif pour les frais de résiliation. Et comme vous pouvez vous en douter, les prix ne sont pas revus à la baisse.

Les abonnés devront maintenant payer 59 euros pour résilier leur contrat avec l'une des deux entités, rapporte alloforfait. Ces frais de résiliation s'élevaient jusqu'ici à 49 euros. On assiste donc à une hausse de 10 euros, soit 20 % de plus. Les frais de mise en service, eux, ne bougent pas. Ils sont toujours de 49 euros chez SFR et de 39 euros chez RED by SFR.

SFR rejoint Free et Bouygues Telecom

Notez que ce changement ne s'applique, pour l'instant, qu'aux nouveaux abonnés. Ceux qui sont clients depuis une date antérieure à la modification des conditions ne sont donc pas concernés à ce jour. L'opérateur peut par contre décider à tout moment de faire passer tous ses abonnés, même anciens, à ce nouveau tarif. Mais si c'est le cas, il est tenu de les prévenir et de leur donner la possibilité de résilier leur abonnement sans frais pendant une période légale de quatre mois.

Rappelons par ailleurs que si vous quittez SFR ou RED by SFR pour un autre FAI, ce dernier peut prendre en charge les frais de résiliation. C'est bien vous qui serez facturé normalement, mais votre nouvel opérateur vous remboursera ensuite la somme sur votre demande une fois qu'il s'est assuré que vous ne comptez pas le quitter aussitôt.

Chez la concurrence, Orange facture 50 euros de frais de résiliation, contre 59 euros également pour Bouygues Telecom et Free. Free a augmenté les frais de résiliation sur ses offres Freebox de 49 à 59 euros en novembre dernier. La hausse concernait dans un premier temps les nouveaux abonnés. Mais au mois de février, les frais de résiliation à 59 euros ont commencé à être appliqués aussi aux anciens clients.

Source : alloforfait