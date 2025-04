SFR perd 1,3 million d’abonnés en un an, l’opérateur est-il en péril ?

Les résultats de SFR pour 2024 sont là et ils ne sont pas encourageants. En un an, l'opérateur a perdu 1,3 million d'abonnés. Les voyants sont au rouge, mais est-ce pour autant la catastrophe ?

Rien ne va plus pour SFR. Alors que les rumeurs du rachat de l'opérateur par un concurrent ou un autre pays s'intensifient, Altice France publie ses résultats annuels et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas au beau fixe. En résumé : l'hémorragie constatée en 2023 s'aggrave. Il y a 2 ans, SFR perdait au total 741 000 abonnés. Entre fin 2023 et fin 2024, ils sont 1,3 million à avoir quitté le fournisseur d'accès à Internet.

C'est très majoritairement sur la partie mobile que les pertes sont constatées. Environ 1,05 million de clients en moins sur 2024, et près de 260 000 sur le fixe. Désormais, SFR compte 19,4 millions d'abonnés mobiles et 6,133 millions d'abonnés fixe. Des chiffres qui s'arrêtent à fin 2024 et qui ne prennent donc pas en compte les éventuels départs depuis le début de l'année 2025. Du côté du chiffre d'affaire global, l'opérateur enregistre une baisse de 5,6 %. Mais malgré ce tableau très sombre, tout ne serait pas perdu.

Pour se refaire une santé, SFR pourrait compter sur la fibre. C'est là qu'il enregistre l'une de ses rares hausses : 256 000 abonnés en plus sur 12 mois, soit au final un peu plus de 5 millions de clients en cumulant les abonnés FTTH, FTTB et box 4G. Une maigre consolation face aux restes des résultats, mais visiblement suffisant pour que l'optimisme soit de mise chez les dirigeants du groupe. En février dernier, son dirigeant Arthur Dreyfuss déclarait en interview que 2025 serait synonyme de croissance pour SFR.

En l'état, difficile de le croire. Il faudra attendre les résultats du premier semestre pour voir si la tendance générale ralentit, à défaut de s'inverser. Bien sûr, tout cela pourrait être bouleversé en cas d'annonce officielle de mise en vente de l'opérateur, même si la finalisation d'un tel processus prendrait des années. Face à l'incertitude, les clients risquent de prendre les devants et de quitter le navire sans attendre.