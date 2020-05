SFR lance une offre d’abonnement internet avec TV Samsung 4K incluse autour de 30 € par mois

SFR vient de lancer une offre internet avec TV 4K incluse. Cet abonnement permet d’acheter un téléviseur haut de gamme à un tarif préférentiel sous réserve d’un engagement de plusieurs années auprès du FAI. L’abonnement sera proposé autour des 33 euros. On fait le point sur les détails de l’offre.

Ce 28 mai, SFR a lancé la première offre associant une box internet et une TV. L’offre est calquée sur celle des smartphones subventionnés. Concrètement, vous vous engagez auprès d’un opérateur pendant un certain laps de temps, et en échange, celui-ci vous permet de vous acheter un smartphone à un prix moindre. Attention, sur le long terme, ce type de forfaits s’avère finalement plus coûteux que l’achat d’un smartphone nu.

SFR Box 8 et Smart TV 4K Samsung, voici les détails de l’offre

Dans ce cas-ci, SFR propose à ses abonnés d’acheter la Smart TV TU8005 de Samsung. Compatible 4K UHD et HDR, le téléviseur est vendu 599 euros dans le commerce. L’opérateur au carré rouge propose la TV au tarif de 1€ à l’achat + 8€/mois pendant 24 mois. Pour en profiter, les clients doivent par exemple s’abonner à l’offre SFR Fibre Power (25 euros par mois pendant un an, puis 45 euros). On arrive donc à 33€/mois pour la première année. On notera que la facture finale, TV et abonnement compris, dépasse les 1000 euros au bout des 24 mois.

SFR n’a pas dévoilé la grille tarifaire complète de l’offre pour le moment. D’autres abonnements, plus ou moins chers, permettront donc d’en profiter. L’opérateur permet de choisir entre plusieurs tailles d’écran : 3, 55 ou 65 pouces. L’offre comprend aussi la SFR Box 8, la dernière box internet du FAI, Bonus TV, des services TV exclusifs, et l’option Multi TV, pour avoir plusieurs décodeurs chez soi. Enfin, SFR s’engage à livrer et installer la TV dans la pièce de votre choix.

L’offre Box + TV de SFR sera disponible à partir du 9 juin pour les nouveaux clients du FAI. Les abonnés actuels de l’opérateur pourront en profiter dans le courant de l’été, promet SFR. Cette nouvelle offre concurrence directement l’offre Bbox Smart TV de Bouygues Télécom. Que pensez-vous de l’abonnement ? Allez-vous souscrire ? On attend votre avis dans les commentaires.