SFR casse le prix du nouveau HONOR 200 et le propose à partir de 73€

Pour célébrer la sortie du HONOR 200, SFR propose des offres inédites permettant d'acquérir ces nouveaux smartphones à des prix attractifs grâce à la souscription d’un forfait 250Go 5G et un bonus reprise sur votre ancien smartphone. On vous en dit plus ci-dessous.

Découvrir l’offre chez SFR

Le 12 juin 2024, HONOR a dévoilé son dernier bijou technologique, le HONOR 200 Pro, conçu spécialement pour les amateurs de photographie et de lifestyle. En partenariat exclusif avec le Studio Harcourt, célèbre pour ses portraits iconiques de célébrités, HONOR a intégré une intelligence artificielle dédiée au portrait dans le HONOR 200 Pro, permettant de capturer des images dignes d'un studio professionnel.

Cette collaboration unique offre aux utilisateurs la possibilité de réaliser des portraits avec des nuances subtiles de lumière et d'ombres, immortalisant chaque détail avec une précision inégalée. Le HONOR 200 Pro promet une expérience photographique exceptionnelle, capable de transformer chaque cliché en œuvre d'art.

Et bonne nouvelle ! Pour marquer cette sortie exceptionnelle, SFR propose des offres qui rendent ces smartphones encore plus accessibles :

Le HONOR 200 à 1€* + 3€/mois pendant 24 mois avec le Forfait 250 Go 5G et 50€ de bonus reprise

Le HONOR 200 Pro à 1€* + 8€/mois pendant 24 mois avec le Forfait 250 Go 5G et 100€ de bonus reprise

Le HONOR 200 Lite à 1€* avec le Forfait 250 Go 5G avec engagement de 24 mois et 50€ de bonus reprise

*Rendez-vous sur le site de SFR pour plus d’informations sur les moyens de paiement.

La série HONOR 200 : l'ultime expérience photographique

Le HONOR 200 se positionne comme un smartphone polyvalent et performant. Il est équipé d'une caméra arrière de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 MP et un ultra-grand angle de 12 MP, garantissant des photos et vidéos d'une qualité exceptionnelle. Sa batterie de 5200 mAh, avec une charge rapide de 100W, assure une autonomie remarquable et un temps de recharge réduit. Disponible en noir et vert émeraude, il allie design et robustesse avec des dimensions de 161,5 x 74,6 x 7,7 mm et un poids de 187g.

Un peu plus haut de gamme, le HONOR 200 Pro ne se contente pas d'offrir une expérience photographique exceptionnelle. Équipé d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Super Dynamic H9000 et une technologie de regroupement de pixels 4-en-1, ce smartphone capture des images d'une clarté et d'un détail impressionnants, même en basse lumière. Un téléobjectif de 50 MP avec un capteur personnalisé Sony assure des photos nettes et détaillées, même à distance. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, le HONOR 200 Pro est doté d'un écran flottant quad-curve 1,5K avec une luminosité HDR maximale de 4000 nits, idéal pour une visibilité parfaite même en plein soleil. La technologie Risk-free dimming de 3840 Hz, certifiée par TÜV Rheinland, offre une qualité d'affichage sans scintillement, préservant ainsi la santé visuelle des utilisateurs.

Plus accessible, le HONOR 200 Lite ne fait pas de compromis sur les performances. Il partage les principales caractéristiques techniques de ses prédécesseurs avec un accent sur l’autonomie et la qualité de l’écran. Sa batterie de 5200 mAh et son écran AMOLED garantissent une expérience utilisateur fluide et durable, répondant parfaitement aux besoins quotidiens.

Tout savoir sur le HONOR 200 chez SFR

Que vous optiez pour le modèle standard, le Pro ou le Lite, SFR vous propose ici de profiter d’un smartphone d’exception avec un forfait 5G généreux et efficace. Une offre difficile à ignorer…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.