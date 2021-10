Orange lance ses premiers forfaits mobiles 4G/5G sans engagement

Orange tire un trait sur l'engagement sur ses forfaits mobiles. L'opérateur historique vient d'annoncer ses premières offres 4G et 5G sans engagement obligatoire. Avec cette nouvelle grille tarifaire plus simplifiée, le télécom cherche à casser les codes du milieu et à fidéliser sa clientèle sans passer par la contrainte.

Les rumeurs étaient donc vraies : Orange abandonne l’engagement sur ses forfaits mobiles. Dans un entretien accordé à nos confrères de 20 Minutes, l'opérateur historique a annoncé la suppression de l'engagement sur ses forfaits classiques (hors-Sosh) 4G et 5G proposés sans smartphone subventionné.

Orange affirme vouloir casser les codes du secteur des télécommunications. “Nos concurrents directs n’ont pas d’offres sans engagement, toutes nos offres sans mobile basculent sans engagement. Il s’agissait des codes historiques sur le marché du low cost. On a décidé de les casser”, explique Laetita Orsini Sharps, directrice des offres multiservices d’Orange.

Voici la nouvelle grille tarifaire des forfait mobiles d'Orange

Si vous souhaitez vous abonner à un forfait mobile Orange, qu'il s'agissait d'une offre 4G ou 5G, et que vous ne souhaitez pas un smartphone subventionné, vous n'avez plus besoin de souscrire pendant une période prédéfinie. Voici la nouvelle grille tarifaire communiquée par l'opérateur historique :

4G – 7,99 euros/mois : 2 heures d'appel, 100 Mo de data mobile (0 euros la première année)

4G – 24,99 euros/mois : 2 heures d'appel, 70 Go de data mobile (9,99 euros la première année)

5G – 26,99 euros/mois : 120 Go de data + 70 Go depuis l’Europe (14,99 euros la première année)

Orange précise que différents paliers seront proposés entre l'offre de départ 4G à 7,99 euros/mois et le forfait 4G à 24,99 euros/mois. De même, l'opérateur précise que des promotions sont prévues sur la 5G. “En promotion, le premier prix 5G pour nos clients Pack Open est de 14,99 euros la première année avec 120 Go de data pendant 12 mois, puis 26,99 euros, avec la possibilité de disposer d’une deuxième carte SIM pour une tablette par exemple”, détaille la cadre.

Lire aussi : Orange écope d’une amende de 15 000€ pour avoir menti sur les performances de sa 5G

Orange devrait communiquer sa grille tarifaire complète dans les jours ou les semaines à venir. Que pensez-vous du changement appliqué par l'opérateur historique ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 20 Minutes