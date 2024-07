La meilleure série Apple TV+ annonce enfin la date de sortie de sa deuxième saison, il va falloir être très patient

C’est l’une des meilleures séries du catalogue Apple TV+, si ce n’est la meilleure. Sa saison 1 avait fait sensation à sa sortie en 2022 et alors que tous les fans rongent leur frein pour la nouvelle salve d’épisodes, Apple s’est enfin décidé à donner une date. Malheureusement, ce n’est pas pour tout de suite.

Le catalogue Apple TV+ regorge d’excellentes séries. L’une d’elle jouit d’une aura particulière : il s’agit de Severance. Créé par Dan Erickson et produite (entre autres) par Ben Stiller, elle a fait sensation lors de la diffusion de sa première saison en 2022.

Saluée par la critique, elle s’est constitué un noyau dur de fans. Ces derniers attendent la saison 2 avec impatience. Apple a pris son temps, mais elle arrive. Aujourd’hui, nous avons enfin une date. Ce sera pour janvier.

Apple donne une date pour la saison 2 de Severance

Il faudra patienter jusqu’à l'année prochaine pour découvrir la suite des aventures de Mark Scout ! Les épisodes seront mis en ligne le 17 janvier 2025. C’est loin ! Il faut dire que le tournage de cette saison 2 n’a pas été de tout repos, selon les échos de la presse. Il aurait en effet été ponctué par de nombreuses tensions au sein de l’équipe. Plus encore, la grève des scénaristes et des acteurs en 2023 l’a stoppé net avant de reprendre quelques mois plus tard.

Finalement, tout est bien qui finit bien ! Les nouveaux épisodes sont dans la boîte et la date de diffusion actée. Nous avons même le droit à un teaser ! Ce dernier se montre énigmatique et c’est tant mieux. Moins on en voit, plus on sera surpris.

Severance est un thriller teinté de SF aux accents Gondryens. A la rédaction, nous conseillons vivement de se lancer dans la série sans rien savoir à son sujet, tant la découverte de son concept aussi étrange que cauchemardesque fait partie de l’expérience. Elle est portée par l’excellent Adam Scott et Britt Lower. Le dernier épisode de la première saison nous laissait sur un cliffhanger intenable… qui nous hante depuis plus de deux ans maintenant. Vivement janvier prochain et la délivrance !