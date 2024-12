Sega songe à lancer son Game Pass des jeux rétro

Sega envisage de lancer son propre abonnement de type Game Pass. Celui-ci inclurait le catalogue rétro de l'éditeur, mais aussi potentiellement ses jeux récents.

Sega a récemment supprimé de nombreux jeux sur Steam et Xbox, mais ceux-ci pourraient-ils redevenir disponibles au sein d'un service d'abonnement ? L'idée fait en tout cas son chemin dans les bureaux de l'entreprise, admet Shuji Utsumi, président de Sega, lors d'une interview accordée à la BBC. Il explique que la firme “évalue certaines opportunités”, que les offres à abonnement sont “très intéressantes” et que le sujet est discuté en interne, mais qu'il n'y a rien de concret à annoncer pour le moment.

Il y a quelques jours, Shuji Utsumi annonçait au Guardian que Sega arrêterait de commercialiser des consoles Mini rétro. La Mega Drive Mini ne sera donc pas suivie par une potentielle Dreamcast Mini ou Saturn Mini. Mais ce n'est pas pour autant que Sega s'éloignerait de son passé et n'exploiterait pas son riche catalogue de titres iconiques. L'ancien constructeur et désormais éditeur pourrait lancer un Game Pass des jeux rétro.

Sega séduit par la formule de l'abonnement,

Si Sega a perdu de son aura par rapport à ses glorieuses années, il reste un acteur important de l'industrie. Récemment, la société a sorti Sonic X Shadow Generations, Total War: Warhammer 3, Two Point Hospital, Metaphor: Refantazio ou encore Like A Dragon: Infinite Wealth. Il y a eu un couac avec Football Manager 2025, dont le lancement a été repoussé à mars 2025, mais il s'agit de l'une des mises à jour les plus ambitieuses de l'histoire de FM et ce report va permettre de peaufiner le titre.

Sega pourrait donc aussi être tenté d'inclure ses jeux récents au sein de son abonnement, comme le font par exemple Ubisoft ou EA. Mais Sega n'a sans doute pas la force de frappe de ses deux concurrents dans la capacité à sortir des jeux régulièrement pour alimenter le service et convaincre les joueurs de rester abonné. En outre, les jeux Sega ne sont pas vraiment de type Game as a Service (GaaS), avec de nouveaux contenus fréquents qui arrivent pour enrichir les titres et qui permettent de retenir les utilisateurs.

Si Sega propose son propre abonnement, on peut aussi se demander ce qu'il adviendra de ses jeux disponibles sur le Game Pass de Xbox. Ils pourraient cohabiter sur les deux plateformes, comme c'est le cas avec certains titres Ubisoft et EA, mais les dirigeants pourraient aussi être tentés de les retirer du Game Pass pour renforcer l'attractivité de leur propre service.

Source : BBC