C’est l’un des plus gros cartons ciné de 2023 et il arrive enfin sur Netflix, préparez les pop-corn

C'est officiel, un succès du box-office de l'an dernier débarque très bientôt sur Netflix. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce film qui a su convaincre la grande majorité des spectateurs.



Parfois, il y a des films que nous tentent au cinéma, mais on ne trouve pas le temps d'aller les voir. Ou alors ils ne sont plus à l'affiche quand on se décide enfin à acheter une place. Heureusement, il n'y a pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en visionner certains dans le confort de son salon. Et pas besoin d'investir dans un lecteur de Blu-ray 4K non plus : les plateformes de streaming proposent de plus en plus de films récents dans leur catalogue.

Ici, c'est Netflix qui s'apprête à accueillir un long-métrage d'animation sorti en 2023. Avec environ 1,3 milliard de dollars de recettes, il s'est fait une place dans le top 20 des plus gros succès de tous les temps. En France c'est simple : il est le film le plus vu de l'an dernier. Indice : les deux héros sont des plombiers moustachus aisément reconnaissables à la couleur des habits qu'ils portent sous leur salopette, l'un rouge et l'autre vert. Vous avez deviné ?

Ce carton du box-office 2023 débarque très bientôt sur Netflix

Nous parlons bien sûr de Super Mario Bros, le film. Si vous faites le choix de la version originale, vous reconnaîtrez les voix de Chris Pratt ou Jack Black. En français, c'est Pierre Tessier qui double Mario. Le comédien est notamment connu pour être la voix française de Ryan Reynolds (Deadpool), mais également celle du personnage de James Wilson, le meilleur ami du docteur House, ou de Caledon Hockley, le “méchant” dans Titanic.

Lire aussi – Si Mario est rouge, c’est pour une raison bien précise, Nintendo ne laisse rien au hasard

Super Mario Bros, le film sera visible sur Netflix le 5 juillet prochain. Rappelons qu'il aura droit à une suite en 2026. Elle sortira aux États-Unis le 3 avril, au Japon le 24, et en France dans le courant du même mois, sans plus de précision pour le moment. Aaron Horvath et Michael Jelenic, les réalisateurs du premier opus, seront également à l’œuvre sur le second.