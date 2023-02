Les ventes de cartes mères pour PC dégringolent, et ce n’est pas près de s’améliorer

2022 a vraisemblablement été une année noire pour les fabricants de PC, qui ont vu les ventes de cartes mères chuter de plus de 10 millions d’exemplaires par rapport à l’année précédente.

En 2021, les ventes de PC avaient explosé, notamment à cause des différents confinements qui ont forcé de nombreuses personnes à télétravailler ou suivre leurs cours depuis chez eux. Cependant, cette tendance ne s’est pas poursuivie lorsque le monde se rétablissait de la pandémie l’année dernière, comme l’indiquent les ventes de cartes mères.

Selon un rapport de DigiTimes, les livraisons de cartes mères par Asus, Gigabyte, MSI et ASRock ont chuté d'environ 10 millions d'unités en 2022. C’est donc la première fois après trois années de croissance que les fabricants sont confrontés à une baisse des ventes.

Les ventes de PC s’écroulent, mais pourraient de nouveau augmenter à la fin de l’année

Dans son rapport, DigiTimes annonce par exemple qu’Asus avait écoulé plus de 18 millions de cartes mères en 2021, contre « seulement » 13,6 millions en 2022, soit une baisse de 25 %. Gigabyte n’a pas non plus été épargné, ses ventes chutant aussi de 14 %, passant de 11 millions à environ 9,5 millions en 2022.

MSI et ASRock ont été les plus impactés en 2022, avec des baisses de 42 % et 55 %, respectivement. Leurs ventes sont passées de 9,5 millions à 5,5 millions d’unités en 2022, et d’environ 6 millions à 2,7 millions.

Ces chiffres corroborent donc d’autres rapports qui faisaient état d’une chute de 29 % des ventes annuelles de PC en 2022. Avec la fin de la pénurie mondiale de composants, on s’attendait pourtant à ce que les ventes repartent à la hausse. Cependant, on imagine que les confinements successifs ont incité la plupart des internautes à changer d’ordinateur en 2021, et donc il n’était plus nécessaire de changer à nouveau en 2022.

DigiTimes avait annoncé dans un autre rapport que les fabricants de cartes mères et de cartes graphiques basés à Taïwan s'attendent à ce que les ventes chutent jusqu'à 50 % en séquentiel au premier trimestre 2023, la croissance ne devant pas reprendre avant le second semestre 2023. Nous vous tiendrons évidemment au courant.