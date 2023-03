Samsung, Xiaomi, Oppo, Google : -50€ sur une sélection de smartphone avec les forfaits 100Go et 130Go chez Bouygues Telecom

Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de -50€ sur une large sélection de smartphones grâce aux forfaits 100Go et 130Go chez Bouygues Telecom ! On vous explique tout sur les offres dans cet article.

Du 10 au 16 mars prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle : une réduction de -50€ sur plusieurs smartphones de grandes marques pour toute souscription d'un forfait 100Go ou 130Go.

Parmi les offres, vous pouvez par exemple profiter du Xiaomi Redmi Note 10 pour seulement 1€ avec le forfait 130Go Bouygues Telecom. Et en prime, si vous achetez ce smartphone chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d'un remboursement total sur les bracelets Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 6 et Mi Band 7.

Avec ce smartphone, vous profitez d'un écran XXL LCD de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90Hz pour une fluidité optimale. Il offre aussi une autonomie record avec une batterie de 5000mAh. Il tient ainsi jusqu'à 2 jours sans problème et sans recharge. En prime, grâce au chargeur 18W fourni, vous pouvez recharger complètement votre smartphone en seulement 1h38. Enfin, il est compatible avec la 5G et vous permet de profiter de la vitesse exceptionnelle du nouveau réseau mobile.

Les Samsung Galaxy A23 et A53 à prix mini

Pendant cette période de promotion, Bouygues Telecom met également les Samsung Galaxy à l'honneur. Ainsi, pendant quelques jours encore, vous pouvez par exemple profiter du Samsung Galaxy A23 pour seulement 1€ + 5€/mois pendant 24 mois grâce au forfait 130Go Bouygues Telecom (engagement 24 mois).

Avec ce smartphone, vous profitez en premier lieu d'une endurance à toute épreuve avec une batterie de 5000mAh dans un boîtier très fin de seulement 8,1mm. Vous pouvez donc l'utiliser pendant au moins 2 jours sans craindre qu'il vous lâche. Il propose également la charge ultra-rapide 25W pour se recharger vraiment rapidement. Côté performances, il est doté d'un processeur Snapdragon 695 avec la 5G. Vous pouvez ainsi jouer à des jeux en ligne et vaquer à toutes vos occupations les plus consommatrices dans un confort incroyable, sans latence ni décalage. Un confort encore plus appréciable grâce à sa dalle LCD Full HD+ avec une luminosité améliorée et un taux de rafraîchissement de 120Hz aussi important que celui des smartphones haut de gamme.

Bouygues Telecom vous propose également le Samsung Galaxy A53 5G pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois grâce au forfait 130Go.

Avec le smartphone, vous profitez d'un des meilleurs écrans disponibles sur le marché aujourd'hui. Il est équipé d'un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec la technologie Super Amoled. Il offre ainsi des contrastes absolus et une très large gamme de couleurs et une fluidité d'affichage optimale grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz. Côté autonomie, il fait fort lui aussi avec une batterie de 5000mAh pour tenir plusieurs jours sans soucis et la charge rapide 5W pour se recharger complètement en un clin d'oeil. Enfin, on ne peut que conseiller ce smartphone pour les passionnés de photo. Il est doté d'un capteur arrière principal de 64Mpx et peut filmer en 4K. Il propose aussi un ultra grand angle et deux autres modules pour la macro et le mode portrait.

Le Google Pixel 6a et l'OPPO Reno8 disponibles à partir de 1€

Vous êtes fan des Google Pixel ? Bouygues Telecom vous propose aussi le Google Pixel 6a pour seulement 1€ + 2€/mois pendant 24 mois grâce au forfait 130Go.

Le plus gros point fort de ce smartphone est sans nul doute son appareil photo. Il propose un grand angle et un ultra grand angle de 12,2 mégapixels. Il propose des clichés d'une qualité bluffante, de jour comme de nuit, avec une netteté incroyable et une mise au point très rapide. Autre avantage : son écran OLED de 6,1 pouces avec des couleurs variées et des noirs profonds.

Enfin, on a aussi sélectionné l'OPPO Reno8 Lite 5G disponible pour seulement 1€ + 7€/mois pendant 24 mois avec le forfait 130Go.

Avec l'OPPO Reno8 Lite 5G, vous profitez d'un smartphone digne d'un modèle haut de gamme. Il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 de dernière génération avec une compatibilité 5G. Il est ainsi fluide et rapide et garantie 3 ans ! Côté photo, il propose des portraits uniques avec une grand-angle de 64Mpx et une capteur de profondeur de 2Mpx. Pour les portraits, il propose un effet Bokeh remarquable avec un arrière plan flouté pour mettre en valeur les visages. On apprécie également son design et son revêtement mat et nacré pour le modèle arc en ciel ou intensément sombre pour le modèle Noir Cosmique.

Attention, précisons à nouveau que pour profiter de l'une de ces offres, vous devez vous rendre sur le site de Bouygues Telecom avant le 16 mars prochain (inclus).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.