Samsung : voici à quelle date arriveront les nouveaux Galaxy A56, A36 et A26

Samsung s'apprête à lancer sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme pour l'année 2025. L’annonce officielle pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Le géant sud-coréen a officiellement annoncé la présentation de ses premiers modèles Galaxy A le 2 mars prochain, marquant ainsi le début d'une nouvelle génération pour sa populaire série de téléphones abordables. Bien que Samsung n'ait pas révélé explicitement quels modèles seront présentés, les rumeurs et les fuites suggèrent qu'il s'agira probablement des Galaxy A26, A36 et A56.

Ces appareils devraient succéder aux modèles de l'année précédente, apportant des améliorations en termes de design et de performances. L'image teaser publiée par Samsung laisse entrevoir quelques détails intéressants, notamment la présence du « Key Island », un élément de design distinctif que la marque a récemment introduit sur certains modèles milieu de gamme.

Des spécifications prometteuses pour tous les budgets

L'un des points forts de cette annonce est l'engagement de Samsung à fournir six mises à jour majeures du système d'exploitation pour ces nouveaux appareils. Cela signifie que les utilisateurs pourront bénéficier des dernières fonctionnalités d'Android jusqu'en 2031, une promesse qui renforce l'attrait de ces smartphones pour les consommateurs soucieux de la longévité de leur investissement.

Selon les informations qui ont fuité, les trois modèles partageraient certaines caractéristiques communes tout en se différenciant sur des points clés. Le Galaxy A26, l’entrée de gamme, devrait être équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une encoche en forme de U. Les Galaxy A36 et A56, quant à eux, bénéficieraient d'un écran avec un poinçon mais avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et un lecteur d'empreintes digitales intégré.

Côté performances, le Galaxy A36 serait propulsé par le processeur Snapdragon 6 Gen 3, tandis que le A56 embarquerait la puce Exynos 1580 de Samsung. Les trois modèles devraient offrir des configurations de 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 45 W, et un capteur photo principal de 50 MP avec stabilisation optique.

Comme toujours, ces nouveaux Galaxy A promettent donc d'offrir un excellent rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités habituellement réservées aux smartphones haut de gamme. Il reste cependant à voir si Samsung va ou non augmenter ses tarifs par rapport à l’année précédente.