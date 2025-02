Samsung confirme par erreur l’arrivée des Galaxy A56 et A36 sur son site officiel, voici quand ils devraient être annoncés

Les Galaxy A56 et A36 n’ont plus de secret. Alors que Samsung n’a encore rien annoncé officiellement, son propre site a vendu la mèche. Leur sortie semble imminente, et on connaît déjà quelques détails sur leurs caractéristiques.

Après avoir lancé ses nouveaux Galaxy S25, Samsung tourne désormais son attention vers ses smartphones milieu de gamme. Chaque année, la gamme Galaxy A bénéficie d’un rafraîchissement, et les modèles les plus attendus sont ceux qui succèdent aux Galaxy A55 et A35. Jusqu’ici, les informations se limitaient aux fuites et aux rumeurs, mais un nouvel indice vient tout confirmer.

Samsung a accidentellement révélé l’existence des Galaxy A56 et A36 sur son propre site web. Ces modèles ont été repérés sur une page dédiée aux réparations hors garantie du site chilien de la marque. Une capture d’écran montre clairement leurs noms et références, prouvant qu’ils sont bien prévus au catalogue. Cela suggère que leur lancement officiel approche à grands pas, probablement dans les semaines à venir.

Les Galaxy A56 et A36 devraient être annoncés d’ici la mi-mars

L’apparition de ces modèles sur le site de Samsung confirme leur existence, mais aussi leur sortie imminente. Si l’on se base sur le calendrier habituel de la marque, les Galaxy A56 et A36 devraient être annoncés d’ici la mi-mars, possiblement aux côtés du Galaxy A26. L’année dernière, les Galaxy A55 et A35 avaient été lancés simultanément, et il est probable que l’entreprise adopte la même stratégie cette fois encore. Toutefois, leur disponibilité pourrait varier selon les régions, comme ce fut le cas en 2024 où le Galaxy A35 n’avait pas été commercialisé aux États-Unis.

Côté caractéristiques, les premiers leaks indiquent que le Galaxy A56 embarquerait un processeur Exynos 1580, tandis que le Galaxy A36 pourrait être équipé du Snapdragon 6 Gen 3. Ces modèles tourneraient sous One UI 7, la surcouche basée sur Android 15, et intégreraient certaines fonctionnalités Galaxy AI déjà présentes sur les Galaxy S24. Samsung cherche à rendre l’intelligence artificielle accessible sur ses smartphones plus abordables, même si certaines options resteront exclusives aux modèles premium. Bien qu’ils soient attendus à un prix avoisinant les 400 €, ils devront faire face à une concurrence féroce avec des modèles comme le Pixel 9a ou le Nothing Phone (3a), qui seront lancés à peu près à la même période.

Source : sammobile